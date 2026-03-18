Hendrik Wagner spielt aktuell beim Bundesligisten TBV Lemgo. Der ehemalige Spieler der Eulen verrät, was ihm dort gefällt und wem er in Ludwigshafen noch in Kontakt steht.

Manch ein Spieler des TBV Lemgo war schon geduscht, als Handball-Profi Hendrik Wagner noch im Innenraum der SAP-Arena stand. „Das Auswärtsspiel bei den Löwen ist immer ein Highlight der Saison“, sagt der 28-jährige, der in Wiesloch groß wurde. Etliche Freunde und Verwandte sind da. Dazu viele von der TSG Wiesloch, seinem Heimatverein. Er hätte wahrscheinlich noch Stunden erzählen können, aber die Heimfahrt am späten Abend stand noch an. „Schade, ich wäre gerne noch geblieben. Aber so ist es halt.“

Obwohl Lemgo lange Zeit in Führung lag, verlor das Team 30:32 gegen die Löwen. „Sehr ärgerlich, weil wir ein gutes Spiel machen, am Ende aber den Faden verlieren. Vielleicht war es auch ein Kraftthema, ich weiß es nicht genau. Die Löwen haben auch eines ihrer besseren Spiele gemacht. Von daher war es recht schnell abgehakt“, bilanziert er.

Weltmeister als Trainer

Er fühlt sich wohl in Ostwestfalen. Aber nicht er alleine, sondern auch seine Frau, die aus der Nähe von Bruchsal stammt. Wagner redet immer im „Wir“: „Alle Entscheidungen, gerade wichtige Dinge, wie ein möglicher Vereinswechsel, treffe ich nie alleine.“ Dass sie sich wohlfühlen, dazu trägt auch die Mannschaft bei. Er gerät im Gespräch mit der RHEINPFALZ regelrecht ins Schwärmen: „Es ist absolut der perfekte Verein für mich. Alles ist familiär. Von Vereinsseite wird da auch viel dafür gemacht, dass sich alle wohlfühlen. Wir sind ein eingeschworener Haufen. Freunde, keine Arbeitskollegen. Das sieht man ja auch an den Leistungen.“ Trainer ist Florian Kehrmann. Duzen? Siezen? Wagner reagiert überrascht: „Duzen natürlich. Das habe ich in meiner Laufbahn auch noch nie anders erlebt.“ Der eingeschworene Haufen eben.

Kehrmann, ehemalige Weltklasse-Rechtsaußen, spielte bis 2014 selbst 15 Jahre für Lemgo, wurde 2003 Deutscher Meister. Ein halbes Jahr nach dem Karriereende wurde er selbst Cheftrainer und ist es bis heute. Obwohl er 2007 Weltmeister wurde, ist er für Wagner ein Trainer wie jeder andere auch: „Trainer waren für mich schon immer Respektspersonen. Klar hat man sich schon vor dem ersten Gespräch drauf gefreut, mit so jemanden in Kontakt zu kommen, gerade weil ich bei der WM 2007 noch ein Kind war.“ Kehrmann lebe im Hier und Jetzt, sei stets authentisch: „Wenn wir ihn mal fragen, erzählt er auch von früher. Aber nicht von sich aus.“

Eulen immer im Blick

Die Heimspiele in der 4790 Zuschauer fassenden Phoenix Contact Arena des zweimaligen Deutschen Meisters sind oft vorzeitig ausverkauft. In den vergangenen Jahren entwickelten sie sich stetig weiter, stehen derzeit auf Rang sechs. Ähnlich linear verläuft Wagners Karriere. Nach den Anfängen bei der TSG Wiesloch und einer Zwischenstation bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ging er 2017 als 20-jähriger zur SG Leutershausen, schon zwei Jahre darauf zu den Eulen Ludwigshafen in die Bundesliga, wo er beim THW Kiel sein Bundesliga-Debüt gab und prompt fünf Tore erzielte. Deren 182 waren es in seiner Premierensaison. Der Kontakt zu den Eulen ist geblieben, er schaut sich jedes Heimspiel im Fernsehen an. „Ich bin noch viel mit Marc Robin Eisel und Alex Falk im Austausch. Ich finde es schade, dass die Außendarstellung des Vereins in letzter Zeit etwas bröckelte, das passt so gar nicht zu den Eulen. Aber Trainer Michael Haaß ist ein cooler Typ. Es macht gerade richtig Spaß da zuzuschauen und die Entwicklung zu verfolgen.“

Nach dem Abstieg spielte er noch ein Jahr in der zweiten Bundesliga. 2002 ging er zur HSG Wetzlar, 2024 nach Lemgo. Wo er vorerst auch bleiben wird. Eine große Sache war die Vertragsverlängerung bis 2029 nicht: „Sie kamen auf mich zu, da war es für mich schnell klar, dass wir bleiben wollen. Es hätte schon viel zusammenkommen müssen, um das nicht anzunehmen. Es ist der perfekte Ort für mich und meine Frau, zumal sie auch hier arbeitet.“ Wie es 2029, dann ist er 32, aussieht? Wagner hat keinen genauen Plan, wie lange er spielen will und was danach kommt. „Das ist noch extrem weit weg, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin ja froh, dass ich ein Studium in der Tasche habe und mich nicht in der Karriere und schon gar nicht danach noch damit beschäftigen muss.“ Er studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Logistik an der FH Ludwigshafen.

Nationalteam kein Thema

2021 gab Wagner, noch zu Ludwigshafener Zeiten, gegen Portugal sein Debüt in der Nationalmannschaft, warf in drei Spielen sechs Tore und erhielt bei den Europameisterschaften 2022 nach einer Corona-Infektion lediglich einen Kurzeinsatz. Weitere Länderspiele? Er gibt sich, wie im ganzen Gespräch, realistisch: „Ich bin da ganz entspannt. Ich durfte die Erfahrung machen, das war auch schön. Aber man sollte sich damit nicht unter Druck setzen. Ich bin der Meinung, dass man sich eine Nominierung mit guten Leistungen verdient hat. Wenn nicht, dann eben nicht.“

Für Hendrik Wagner zählt die Gegenwart, und das ist der TBV Lemgo. Der eingeschworene Haufen eben. Obwohl es ihnen gefällt: es ist eine Heimat auf Zeit: „Wir wollen nach meinem Karriereende wieder zur Familie in die Heimat ziehen.“