Lange stand die zweite Gastspielproduktion der Berliner Schaubühne bei den Festspielen im Ludwigshafener Pfalzbau nicht fest, nun aber geben die Pfalzbau-Bühnen bekannt, dass das in Koproduktion mit den Salzburger Festspielen entstandene Stück „Everywoman“ von Milo Rau und Ursina Lardi am Freitag, 4. Dezember, um 20 Uhr und am Samstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in Ludwigshafen gastiert. Nach verschiedenen gemeinsamen Inszenierungen begeben sich der Regisseur und Autor Milo Rau und die vielfach ausgezeichnete, auch aus Film und Fernsehen bekannte Schauspielerin Ursina Lardi für „Everywoman“ auf eine philosophische wie existenzielle Recherche.

Der Skandal unser aller Sterblichkeit

In „Everywoman“ begegnet eine erfolgreiche Schauspielerin einer Frau mit der Diagnose einer tödlichen Krankheit, deren letzter Wunsch es ist, noch einmal in einem Theaterstück mitzuspielen. Ausgehend vom allegorischen Lehrstück Jedermann über das richtige Leben und die Erlösung im Glauben entsteht ein intimes Gespräch über das Vergangene und das Bevorstehende – über das Leben, den Tod, die Einsamkeit, die Gemeinschaft. Was ist das – der Tod? Warum gibt es „nichts Neues zu sagen über den Tod“, wie es im Stück heißt? Und was könnte eine humane, eine künstlerische Antwort sein auf den Skandal unser aller Sterblichkeit? Kartentelefon 0621/504 2558.