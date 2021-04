Was macht Weiblichkeit aus? Diese Frage hat sich die junge Fotografin Helena Feher in ihrer Bachelor-Abschlussarbeit zur Graphik-Designerin an der Hochschule Mannheim gestellt. In der Reihe „Talk Fotografie“ der Reiss-Engelhorn-Museen hat sie ihre Ergebnisse vorgestellt. Verletzlichkeit, Fruchtbarkeit und Sündhaftigkeit sind drei Aspekte von Weiblichkeit, die sie in Bildern einzufangen sucht.

Die traurigen Augen einer Frau mit üppiger Mähne blicken zwischen ungebändigten Haarsträhnen hindurch, die ihr Gesicht fast vollständig bedecken. Ihre Hände sind verkrampft. Sie könnten sich in ohnmächtiger Wut gleich zur Faust ballen oder würgend auf ein imaginäres Gegenüber losgehen. Wenn nicht alles an dem Brustbild täuscht, ist die Frau unbekleidet. Jedenfalls geht von der Aufnahme der unangenehme Eindruck von Gewalt aus, von erlittener Gewalt, zugleich aber auch von zurückgestauter eigener Gewalttätigkeit.

Die Schwarzweiß-Fotografie illustriert den Aspekt der Verletzlichkeit, der für die 27-jährige Fotografin neben Fruchtbarkeit und Sündhaftigkeit Weiblichkeit ausmacht. „Sündhaftigkeit“, wie sie der Frau in der jüdisch-christlichen Tradition zugeschrieben wird, macht die Zweifelhaftigkeit aller moralischen Urteile und Kategorisierungen besonders deutlich. Helena Feher setzt sie unter anderem mit einem Farbfoto ins Bild, das Vorstellungen vom Paradies und Sündenfall erweckt. Eine Frauenhand hält vor saftiggrünen Blättern einen Granatapfel in der Hand. Der leuchtend rote Apfel ist aufgeschnitten, der Einschnitt lässt an eine Vagina denken.

Falsch zitiert

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht“, stellte Helena Feher als Leitsatz unter Berufung auf Simone de Beauvoir ihrer Arbeit voran. Der Satz ist zwar nicht korrekt wiedergegeben, trifft aber den von der Urmutter des Feminismus gemeinten Sinn. Bei Beauvoir in „Das andere Geschlecht“ lautet er: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ So lässt der Satz immerhin noch die Lesart einer Entwicklung vom Mädchen zur geschlechtsreifen Frau, die die von allen soziokulturellen Genderuntersuchungen nicht wegzudiskutierende Tatsache biologischer Abhängigkeit nicht vergisst: Männer sind – vorerst jedenfalls noch – nun einmal nicht gebärfähig.

Diesem Aspekt der Weiblichkeit ist Helena Feher mit ihrer dritten Kategorie, der Fruchtbarkeit, gerecht geworden. Hier hat sie etwa Beeren in rotem Saft auf einem weißen Laken aufgenommen und so unweigerlich die Vorstellung von Menstruationsblut erzeugt. Oder sie hat zerbrochene Wachteleier auf einen vernarbten weiblichen Unterleib mit schlaffer Haut gelegt.

Ihre gestellten und arrangierten Fotos sind nicht unbedingt schön. Helena Feher spricht von „Damater Ambivalenz“ ihrer Bildwerke und erinnert so daran, dass die Muttergöttin der Fruchtbarkeit in der griechischen Mythologie zugleich als Unterweltsgöttin verehrt wurde. Indem sie diesen Aspekt der Todesverfallenheit alles Lebendigen und der Hässlichkeit nicht ausblendet, beruft sie sich zu Recht auf Theodor W. Adornos Satz: „Kunstwerke sind asketisch und schamlos, die Kulturindustrie ist pornografisch und prüde.“