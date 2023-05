Mit der Aktion „#deinetaufe“ wird im Juni bundesweit die Taufe als zentrales Element des christlichen Glaubens gefeiert – auch in Ludwigshafen. Hier gestalten alle Gemeinden im Protestantischen Kirchenbezirk am Sonntag, 25. Juni, gemeinsam ein großes Tauffest auf der Parkinsel. Von 11 bis 16 Uhr wird es auf der Wiese unterhalb der Inselbastei stattfinden. Viermal beginnen Gottesdienste, in deren Verlauf an mehreren Stationen und von verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrern ganz individuell getauft wird. Dabei ist es völlig egal, ob die Täuflinge jung und klein oder älter und erwachsen sind. Alle seien willkommen. „Wer will, kann sich auch ohne vorherige Anmeldung taufen lassen“, erläutert Dekan Paul Metzger. „Man kann einfach vorbeikommen und sich gerne spontan entscheiden.“

Einladungen an 2500 Kirchenmitglieder

Zahlreiche Familien hätten sich bereits angemeldet. Sie hätten auf eine Einladung reagiert, die das Dekanat im März an rund 2500 Kirchenmitglieder verschickt hat, deren Kinder bislang nicht getauft sind. „Unter den Täuflingen sind viele Kinder im Grundschulalter“, weiß Sarah Nguyen, Assistentin des Dekans. Deren Eltern hätten ihren Nachwuchs bewusst nicht im Baby-Alter taufen lassen, sondern gewartet, bis sich die Kinder selbst entscheiden können. Zudem würden nun Anlass und Ort stimmen, denn „vielen Eltern gefällt das Ambiente auf der Parkinsel“, berichtet sie von den Rückmeldungen. „Wir bieten alles, was man für ein Tauffest braucht, aber alle können ihre Feier auch gerne frei gestalten“, sagt Dekan Metzger. Infos zur Taufe und zum Tauffest gibt’s im Netz unter www.ekilu.de/tauffest oder vor Ort bei den Kirchengemeinden. Dort sind Anmeldungen per E-Mail an tauffest-ludwigshafen@evkirchepfalz.de möglich.