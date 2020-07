Aus der Evangelischen Kirche Ludwigshafen sind im vergangenen Jahr 489 Personen ausgetreten. Das sind 67 Austritte mehr als im Jahr 2018. Die Anzahl der Austritte nimmt demnach weiter zu. Insgesamt gehören in der Stadt laut Dekanin Barbara Kohlstruck derzeit knapp 36.000 Menschen der evangelischen Kirche an. Eine interessante Entwicklung gab es laut Kohlstruck zu Anfang dieses Jahres. „Treten im Schnitt monatlich hier 40 Personen aus der Evangelischen Kirche aus, waren es ab Februar 2020 deutlich weniger; im April sogar nur neun Personen“, sagt die Dekanin. Sie vermutet einen Zusammenhang mit Corona. In welcher Form, das sei jedoch nicht klar. „Haben sich Menschen aus Angst vor einer Infektion gescheut, aufs Standesamt zu gehen und den Austritt zu erklären oder stellte sich die Frage eines Kirchenaustritts in dieser Zeit weniger?“, nennt Kohlstruck mögliche Erklärungsansätze.

Auch in Mannheim rückläufige Mitgliederzahl

Auch der Stadtkirchenbezirk Mannheim meldet eine rückläufige Mitgliederzahl. Während in der Quadratestadt 2018 noch 68.361 Menschen der Evangelischen Kirche angehörten, waren es 2019 noch 66.599 Menschen. Von diesem Rückgang um 1762 seien 1323 auf Kirchenaustritte zurückzuführen. Andere Menschen sind weggezogen, auch der demografische Wandel ist ein Grund. „Diese Zahlen tun mir weh. Aber sie entmutigen uns nicht“, sagt der Mannheimer Dekan Ralph Hartmann.