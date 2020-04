Der Geschäftsführende Ausschuss der Evangelischen Jugend Ludwigshafen beobachtet nach eigenen Angaben mit Sorge die Entwicklungen in der Asylunterkunft in der Mannheimer Straße in Oggersheim und kritisiert den Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus durch die städtischen Behörden. Die Einkaufshilfe der Evangelischen Jugend soll den Bewohnern die Quarantäne-Zeit erleichtern. Die Quarantäne wurde am 1. April verfügt.

Die Asylunterkunft in der Mannheimer Straße bestehe seit fünf Jahren. Als Übergangslösung gedacht, sei sie zur Dauerlösung geworden. Viele der zuletzt 171 Bewohner aus 19 Nationen, von denen sich bisher 82 mit dem Coronavirus infiziert haben, hätten mittlerweile eine Aufenthaltsgenehmigung und wohnten nur noch in der Unterkunft, weil sie keine Wohnung finden, so die Evangelische Jugend. In der Unterkunft müssten sich 20 Leute eine Küche und Sanitäranlagen teilen. Bei einer Pandemie sei eine solche Unterkunft zwangsläufig ein „Hotspot“. Trotz der Untersuchungen der Bewohner und angeblich schneller Reaktionen der Stadt habe sich mehr als die Hälfte der Männer mit dem Virus infiziert.

„In kleineren Gruppen unterbringen“

„Hätte man die Bewohner vorsorglich in kleineren Gruppen in getrennten Unterkünften untergebracht, hätte eine Ausbreitung des Virus in diesem Maße nicht geschehen können“, kritisiert die Evangelische Jugend. „Es wurden aber erst nach drei Tagen die ersten Infizierten verlegt. Hierbei wurde nicht bedacht, dass auch symptomlose Menschen Überträger sein können. Die Verbliebenen in der Unterkunft leben nun auf engstem Raum in Angst vor Infektion. Sie haben keine Möglichkeit, sich ausreichend zu schützen.“

Mangelnde Hygiene und kein WLAN

Die mangelnde Hygiene in allen Asylunterkünften werde von in der Flüchtlingsarbeit Engagierten schon lange beklagt. Die verheerenden Auswirkungen kämen nun zum Tragen. Die Isolation der Sammelunterkunft sichere den Schutz nach außen, aber nicht die Bewohner. Auch fehlendes WLAN erschwere die Situation, weil die Bewohner weder Kontakt zu Freunden oder zur Familie halten, noch sich über die aktuelle Corona-Entwicklung informieren könnten. „Die jetzigen Lebensbedingungen sind nicht menschenwürdig“, kritisiert die Evangelische Jugend in ihrem Schreiben. Auch Obdachlosensiedlungen wie in der Bayreuther Straße in West seien gefährdet.

Leerstehende Stadtwohnungen belegen

Um das Risiko einer unkontrollierten Ansteckung zu minimieren, sollten daher leerstehende Wohnungen der Stadt mit Betroffenen belegt werden. Gleichzeitig sollte an Vermieter appelliert werden, Wohnungen an Geflüchtete zu vermieten. Um einen solidarischen Beitrag in dieser Situation zu leisten, biete die Evangelische Jugend mit ihrer Nachbarschaftshilfe an, während der Quarantäne Einkäufe für die Bewohner zu übernehmen, was am mangelnden Geld nicht scheitern solle. „Damit wird die Stadt jedoch nicht aus ihrer Verantwortung entlassen.“