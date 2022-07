Die evangelische Jugend der Pfalz lädt Jugendliche ab 14 Jahren aus der ganzen Pfalz ein, am Samstag in der Jugendfreizeitstätte in der Gartenstadt ein großes Fest zu feiern.

Vor allem junge Menschen mussten während der Corona-Pandemie auf Vieles verzichten. Besonders gefehlt habe der Kontakt zu Gleichaltrigen, sagt Jutta Deutschel, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der evangelischen Jugend. Deswegen findet am Samstag, 16. Juli, in der Jugendfreizeitstätte Gartenstadt (Sachsenstraße 56) „Das Fest – Einfach wieder feiern“ statt. Erwartet werden 200 bis 400 Gäste. Mit dem Fest soll auch das verantwortungsvolle Verhalten der Jugendlichen während der Pandemie wertgeschätzt werden.

Laut Stadtjugendpfarrerin Florentine Zimmermann sei das Fest zuallererst für Jugendliche gedacht, die sich ehrenamtlich engagieren und regelmäßig an Veranstaltungen der evangelischen Jugend teilnehmen. Doch auch andere junge Leute können mitfeiern. Die Konfessionszugehörigkeit sei dabei unerheblich. „Viele assoziieren mit der Kirche eine gewisse Strenge und jede Menge Verbote“, berichtet Jutta Deutschel. Dabei würden diese Klischees für die evangelische Jugend nicht zutreffen.

Jugendliche können sich einbringen

Die evangelische Jugend der Pfalz sieht sich zwar als Bildungseinrichtung, dennoch zeichne sie sich insbesondere durch Teilhabe aus. „Wir wollen mit den Jugendlichen das machen, was sie selbst wollen und auch am meisten brauchen“, erläutert Deutschel. Jeder Jugendliche könne sich einbringen, die Grenzen zwischen Teilnehmenden und Organisatoren seien eher fließend. Um ehrenamtlicher Jugendbetreuer zu werden, bietet die Einrichtung Mitarbeiterschulungen an. Zudem werden Ferienfreizeiten angeboten und soziale Projekte, in denen sich etwa für mehr Geschlechtergleichheit engagiert oder Spenden für ukrainische Kriegsopfer gesammelt werden.

Ein wesentlicher Aufgabenbereich der evangelischen Jugend ist die soziale Bildung. Aufgrund der Pandemie hatte sich jedoch vieles in den digitalen Raum verlagert. Durch das Fest sollen Jugendliche wieder zum direkten gegenseitigen Austausch angeregt werden und miteinander Spaß haben. Geplant ist eine Hüpfburg für Große, ein Bungee-Trampolin und jede Menge Action-Spiele. Außerdem gebe es Chillout-Bereiche. DJ Olde sorgt tagsüber für die Musik. Er ist seit zehn Jahren im Geschäft und international erfolgreich. Die Band „Vielleicht Emma“ steht ab 19 Uhr auf der Bühne. Als Topact folgt um 20.15 Uhr die Künstlerin „Luzifa“, Halbfinalistin bei der TV-Show „The Voice of Germany“. Ein Food Truck sorgt für ausreichende Verpflegung. Der Eintritt ist frei und die Möglichkeit zur Übernachtung in der Jugendkirche ist ebenfalls gegeben.

Im Netz

Weitere Infos unter ejpfalz.de