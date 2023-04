Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was kommt dabei heraus, wenn man Gangsta-Rap, Kung-Fu, Paranoia und Drogen in surrealen Dosen mischt? Ein Film, der so noire ist, dass er Sterbende zurück ins Leben kicken würde. Die in Mannheim geborene Autorin Eva Ries hat ein Buch über ein Kapitel ihres Lebens als Musikmanagerin der legendärsten Hip-Hop-Band der Welt geschrieben: „Wu-Tang is forever“.

Am Anfang war das Chaos. Es trat als neunfach gespaltene Persönlichkeit in das Leben von Eva Ries, die als junge deutsche Musikmanagerin in den USA den berühmt-berüchtigten