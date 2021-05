Seit April gehört Eva Briechle (45) zum Team der Ludwigshafener Rundschau. Die gebürtige Hessin machte ihr Abitur an der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim, studierte anschließend Politikwissenschaft, Soziologie und Volkswirtschaftslehre in Aachen sowie Europäische Politik an der schwedischen Universität Lund. Es folgte die Promotion im Fach Politikwissenschaft an der Universität Osnabrück. Nach anderthalbjähriger Tätigkeit als freie Mitarbeiterin fing sie im August 2019 ihr Volontariat bei der RHEINPFALZ an. In der Ludwigshafener Stadtredaktion wird sich die im Rhein-Pfalz-Kreis lebende Briechle unter anderem um das Thema Gesundheit kümmern.