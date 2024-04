Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) lädt für Mittwoch, 8. Mai, alle Bürger um 18.30 Uhr auf den Europaplatz vorm Stadthaus Nord ein, um gemeinsam den Europatag zu feiern. Alljährlich wird er am 9. Mai begangen. Symbolisch steht für Frieden und Einheit in Europa. Er erinnert an die historische Schuman-Erklärung, in der Robert Schuman seine Vision einer neuen Form der politischen Zusammenarbeit in Europa präsentierte, die darauf abzielte, einen Krieg zwischen den Nationen Europas unmöglich zu machen. Diese Vision bildete den Grundstein für die heutige Europäische Union, das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte. In diesem Jahr hat sich Ludwigshafen entschieden, erstmals den Europatag zu veranstalten.

„Der Europatag ist eine wunderbare Gelegenheit, um unsere Verbundenheit zu zeigen und die Werte von Frieden, Einheit und Demokratie zu feiern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Stadtgesellschaft ein starkes Zeichen für Europa zu setzen“, betont Steinruck. Neben der Rede der OB wird die Veranstaltung von der Musikschule begleitet. Während des letzten Lieds ist eine Menschenkette geplant. Außerdem werden die Bürofenster des Stadthauses Nord sowie die Büros der OB und des Baudezernenten (Jaegerstraße 1) am 8./9. Mai abends in den Farben Europas (blau-gelb) beleuchtet.