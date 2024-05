Wichtige Info für alle, die an der Briefwahl zu den Europa- und Kommunalwahlen (9. Juni) teilnehmen möchten und ihre Briefwahlunterlagen nicht online beantragen wollen oder können: Das Briefwahlbüro im Pfalzbau hat seit Montag, 6. Mai, geöffnet. Wahlberechtigte können dort Briefwahlunterlagen beantragen und auch bereits vor Ort wählen. Das Briefwahlbüro befindet sich im Erdgeschoss des Pfalzbaus. Besucher nutzen den Eingang Kaiser-Wilhelm-Straße 39a. Geöffnet ist das Briefwahlbüro im Pfalzbau montags bis freitags von 8 bis 12, dienstags und mittwochs von 13 bis 16 sowie donnerstags von 13 bis 18 Uhr. An Brückentagen ist das Briefwahlbüro geöffnet, an Sonn- und Feiertagen ist es geschlossen. Eine Ausnahme gilt am Freitag, 7. Juni, also dem Freitag vor der Wahl: An diesem Tag ist das Briefwahlbüro von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wahlsonntag, 9. Juni, ist das Briefwahlbüro durchgehend von 8 bis 18 Uhr offen. Ebenerdige Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem Parkplatz am Theaterplatz. Weitere Parkmöglichkeiten stehen in der Tiefgarage zur Verfügung, die nicht barrierefrei ist. Der Pfalzbau ist zudem mit dem Nahverkehr gut erreichbar. Die Haltestelle Pfalzbau befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Weitere Infos zur Briefwahl gibt es im Netz unter www.ludwigshafen.de sowie über die Behördennummer 115. Dort ist eine Bandansage geschaltet, die die Wahlberechtigten durch einen Fragen- und Antwortenkatalog leitet.

Aktuell werden die Wahlbenachrichtigungen für die Europa- und Kommunalwahlen verteilt. Die Wahlbenachrichtigungen enthalten wesentliche Infos für die Wähler, unter anderem den jeweiligen Stimmbezirk und das Wahllokal in den Stadtteilen, die Hinweise zur Briefwahl sowie eine Vollmacht, falls Wahlunterlagen durch Dritte abgeholt werden sollen. Wähler, die bis 19. Mai keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sollten sich umgehend unter der Rufnummer 0621 504-3727 oder per E-Mail an wahlen@ludwigshafen.de mit dem Projektteam Wahlen in Verbindung setzen.