Mehr Hits und verkaufte Tonträger hat vermutlich keiner der bisherigen „Rockt zu Hause“-Gäste des Mannheimer Capitols gehabt: Jürgen „Nosie“ Katzmann hat ganz wesentlich den Sound der 90er-Jahre geprägt.

Culture Beat, Captain Hollywood, Jam & Spoon und viele weitere Projekte hat er mit Musik und Texten versorgt, auch Scooter und DJ Bobo haben Stücke von Katzmann bekannt gemacht. „Mr. Vain“ oder „Right in the Night“ laufen auch heute noch auf jeder Party – wenn es Partys gibt. Wird Sascha im Quadrat heute Abend also zur Eurodance-Band? Keineswegs, denn Katzmann wird mit akustischer Gitarre kommen – so hat er auch einst angefangen.

Jürgen Katzmann wurde 1959 in Bad Neustadt an der Saale geboren und ist in Darmstadt aufgewachsen. Er spielte in verschiedenen Bands und schrieb schon als Schüler eigene Stücke. In Darmstadt lernte er den DJ Torsten Fenslau kennen. Fenslau bat ihn, ein Stück für eine Aufnahme zu singen. Der DJ arbeitete im Dorian Gray, der damals sehr gefragten Disko im Frankfurter Flughafen. Dort legte er weitere Sachen aus der gemeinsamen Produktion auf – und das war der Start für den ganz besonderen, tanzbaren Beat. „Gute Melodien und keine blöden Texte“ – so fasst Katzmann seine Arbeitsweise zusammen. Die Songs schrieb er alle auf der Gitarre. Nach einem Burn-out Ende der Neunziger machte Katzmann eine längere Pause. 2006 begann er, wieder Musiker zu produzieren und kam in die Pfalz, um eine Sängerin zu hören. Die gefiel ihm nicht – die Pfalz und die Pfälzer umso besser. Seither lebt er hier, nämlich in Battenberg, und komponiert und singt wieder.

