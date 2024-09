In Friesenheim wird Gemeinschaft noch gelebt. Deshalb gelang auch die Eröffnung der Kerwe nur mit vereinten Kräften. Noch bis zum Dienstag wird zwischen Otto-Buckel-Platz und Pauluskirche gemeinsam gefeiert.

Der Dank von Ortsvorsteher Thorsten Ralle ( CDU) galt vorweg allen Ehrenamtlichen, die die Kerwe mit ihrem Engagement ermöglichen. Aber Christoph Heller (CDU) hatte das richtige Gespür: „Wie weit müssen wir uns nach hinten stellen, damit wir nicht nass werden?“, frotzelte der Ortsvorsteher der südlichen Innenstadt vor dem offiziellen Fassbieranstich in Richtung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Die gab den Druck weiter an den Ortsvorsteher, der Premiere mit Hammer und Zapfhahn feierte. Steinruck hielt den Druck dabei aber bewusst gering: „Egal ob 21 oder 30 Schläge – Hauptsache das Bier läuft irgendwann.“

Damit bewies sie fast schon prophetische Fähigkeiten, denn nach Grußworten, Dank und der Einladung zum Besuch der Kerwe-Ausstellung des Heimatmuseums, dass sich in diesem Jahr Puppen als Hauptmotiv gewählt hatte, schritt Ralle zur Tat und machte seine Sache zunächst mit einem beherzten Schlag richtig gut. Als er jedoch noch einmal nachhelfen wollte, erwies sich sein erster Schlag doch als nicht ganz so optimal – so kämpften Ortsvorsteher und Oberbürgermeisterin mit einer verrückten Gummidichtung des Zapfhahns und der störrischen Sicherung im Fass der Mayer Brauerei.

Für gute Ratschläge waren zur Eröffnung immerhin genügend Ortsvorsteher aus nahen und auch weiter entfernten Stadtteilen gekommen. „Wie immer sind bei der Eulenkerwe nicht nur Friesenheimer hier, sondern sie zieht Menschen aus der ganzen Stadt an“, hatte Steinruck dazu erklärt. Und es war gut, dass so viel Hilfestellung von außerhalb kam, denn mit gemeinsamen Kräften gelang der Anstich am Ende doch noch, „Die Kerwe ist hiermit eröffnet“, konnte der sichtlich erleichterte Ortsvorsteher nach gut zehn Minuten gemeinsamer Arbeit verkünden. Wie viel Schläge es dabei waren, war nicht mehr nachvollziehbar. Wahrscheinlich irgendeine Zahl zwischen drei und 30.

Immerhin ist der Vergnügungspark auf dem Otto-Buckel-Platz in diesem Jahr hervorragend gefüllt, lockt auch Kinder oder Enkelkinder an. VfR Friesenheim und der Freundeskreis der Pauluskirche locken jeweils mit ihren Spezialitäten. Darüber hinaus hat die Traditionsgaststätte „Schwarze Katz“ in der Bauernwiesenstraße, über die Kerwetage geöffnet. Sie feiert in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen. Der Seniorennachmittag ist am Dienstag ab 14 Uhr im Protestantischen Gemeindehaus und am Dienstagabend wird die Kerwe in der Kirchturmklause nach alter Tradition zu Grabe getragen.