Polizeirätin Annika Wiese (33), Nachfolgerin von Johannes Freundorfer (41) als Leiterin der Polizeiinspektion 2 in Oppau, ist neue Ansprechpartnerin bei der Polizei für die Eulen-Handballer. Der Zweitligist und die Ludwigshafener Polizei sind in der Kampagne „Wir gemeinsam für LU“ seit Jahren partnerschaftlich verbunden. So soll das auch bleiben, unterstrich Lisa Heßler in ihrem Grußwort bei der Amtseinführung von Wiese am 31. Oktober. Die Kooperationskampagne „Rote Linie gegen häusliche Gewalt“ zwischen der Inspektion 2 und den Eulen wurde dieses Jahr mit einem Präventionspreis im Bereich Opferschutz ausgezeichnet.