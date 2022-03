Marc-Robin Eisel (22) wird ab der kommenden Saison fester Bestandteil der Eulen Ludwigshafen sein. Der Rückraumspieler hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Bislang stand Eisel bei der HSG Friesenheim-Hochdorf unter Vertrag und hatte ein Zweitspielrecht für den Zweitligisten.

Da Eisel aber am 6. Juni 23 Jahre alt wird, ist ein Zweitspielrecht nicht mehr erlaubt. Daher wird der hochtalentierte Zweibrücker nun Profi. Seit vergangenen Sommer spielt Eisel in Ludwigshafen. er kam von der SV 64 Zweibrücken ins HLZ Friesenheim-Hochdorf. Dort war er Leistungsträger. In zwölf Spielen in der Zweiten Bundesliga erzielte er bisher 17 Tore. „Ich bin einfach happy, dass das mit dem Vertrag geklappt hat“, sagt der im saarländischen Homburg geborene, 1,86 Meter große Eisel.

Positiver Typ und Teamplayer

„Marc-Robin hat seine Chance schon in der Vorbereitung, als wir personelle Probleme hatten, genutzt“, sagt Eulen-Coach Ceven Klatt: „Robin hat das Vertrauen mit Leistung bestätigt, zurück gezahlt. Er hat eine hohe Trainings-Bereitschaft, ist wann immer es möglich ist, da. Er stellt keine Ansprüche, ist lernwillig, und hat in zwei, drei Spielen, als er mehr Einsatzzeiten hatte, sein Potenzial unter Beweis gestellt.“ Klatt bezeichnet den einstigen Jugend-Nationalspieler als einen positiven Typen, einen Teamplayer, der jeglichen Egoismus dem Erfolg der Mannschaft unterordne.

Talentschmiede HLZ

„Die Entwicklung von Robin zeigt, wie gut und wie wichtig es für die Entwicklung von einem jungen Spieler ist, dass Robin im HLZ im Drittliga-Team viel Spielzeit bekam und viel Verantwortung übernehmen konnte und durfte“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Ausbildung statt Studium

Marc-Robin Eisel wird durch den neuen Vertrag seine berufliche Ausrichtung ändern. Aktuell studiert er in Kaiserslautern BWL. Nun möchte er zunächst eine kaufmännische Ausbildung beginnen, sagt der mit seiner Freundin Lucie Krein, die bei der TSG Haßloch Handball spielt, im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim lebende Eisel.