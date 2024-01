Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen unterstützt die Aktionen und Demos gegen Rechtsradikalismus und Rassismus. Geschäftsführerin Lisa Heßler zitiert dazu einen Merksatz: „Rechtsaußen ist nur als Position im Handball cool.“

Bei der Handball-EM zeigte sich Deutschland als wunderbarer Gastgeber. Frankreich gewann den Titel, die deutsche Mannschaft mit Zukunft wurde Vierter. Europa aber sah auch außerhalb der stimmungsvollen Hallen das Gesicht eines weltoffenen Landes: In vielen Städten waren am Wochenende erneut Hunderttausende bei Protestkundgebungen gegen Rechtsradikalismus und Rassismus auf den Straßen: rund 20.000 in Mannheim, über 2000 in Frankenthal. Am Samstag, 14 Uhr, zeigt Ludwigshafen am Berliner Platz Flagge gegen rechts. Die Eulen unterstützen diesen Protest.