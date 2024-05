Unter dem Motto „Wir gemeinsam für LU!“ machen sich die Ludwigshafener Polizei und Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen als Kooperationspartner seit 2021 gemeinsam für die Menschen in Ludwigshafen stark. Eine aktuelle Präventionskampagne seit November 2023 hat sich den Kampf gegen häusliche Gewalt zum Ziel gesetzt.

In der Halbzeitpause der Eulen-Partie am Freitagabend gegen Minden (28:28) wurde der erzielte Erlös (550 Euro) der Spendenkampagne ans Ludwigshafener Frauenhaus übergeben. In der Eberthalle nutzten die Verantwortlichen die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf das Thema Gewalt in häuslichen Beziehungen zu lenken. Die Botschaft gefolgt: „Gewalt in einer Beziehung ist eine rote Linie, die nie überschritten werden darf.“

Die Kampagne hat einen traurigen Hintergrund. Laut Polizei-Statistik wird in Deutschland rund alle zwei Minuten ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt, in der Mehrzahl sind es Frauen. Das Spektrum reicht hier von Straftaten wie Stalking über Körperverletzung bis hin zu Tötungsdelikten. Ziel der nun zu Ende gegangenen Kampagne war es, Bürger aufzuklären, zu sensibilisieren und Hilfsangebote aufzuzeigen. Neben einer Plakat- und Infoaktion wurden im Shop der Eulen eigens designte Tassen und Jutebeutel verkauft. „Wir spielen Handball mit Herz und Leidenschaft, wir betreiben einen harten, körperbetonten Sport. Aber für uns ist klar: Gewalt ist keine Lösung“, betonte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.