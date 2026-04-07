Anlässlich des Weltbrustkrebstags verkaufte der Handballverein Eulen Ludwigshafen im Jahr 2025 pinkfarbene Trikots, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Zusammen mit dem Klinikum Ludwigshafen (KliLu) wurde ein Aktionstag organisiert. Nun wurden 1000 Euro an das Familienprojekt „Mama/Papa hat Krebs“ übergeben.

Das Projekt „Mama/Papa hat Krebs“ richtet sich an Familien, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, und bietet Kindern, Jugendlichen und Angehörigen kostenfreie Beratung, psychologische Unterstützung sowie erlebnispädagogische Aktivitäten, um die Herausforderungen der Erkrankung besser zu bewältigen. Bei der Aktion von Eulen und Klinikum kamen 977 Euro zusammen. Die Eulen rundeten die Summe auf 1000 Euro auf. Die Übergabe des Spendenschecks fand im Klinikum Ludwigshafen statt.

Seit Oktober 2025 tragen die Spieler der Ludwigshafener Handballmannschaft neben ihren üblichen roten Trikots auch pinkfarbene. Pink gilt als internationale Farbe gegen Brustkrebs und soll Bewusstsein schaffen sowie zur Vorsorge motivieren. „Für beide Themen setzt sich auch unser Brustzentrum ein, in dem wir jährlich mehrere Hundert Patientinnen mit der Diagnose Brustkrebs behandeln“, wird Martina Dauscher-Zohlnhöfer, Leiterin des Brustzentrums im Klinikum Ludwigshafen, in einer Mitteilung des Klinikums zitiert.

„Wir sehen täglich, wie wichtig eine solche Unterstützung ist. Denn Krebs ist eine Krankheit, welche die ganze Familie betrifft und vor allem bei Kindern Fragen aufwirft und für Ängste sorgt“, erklärt Dauscher-Zohlnhöfer. Die Zusammenarbeit zwischen den Eulen Ludwigshafen und dem Klinikum Ludwigshafen soll laut Pressemitteilung auch in Zukunft fortgeführt werden.