Die TSG Friesenheim steigt am 30. April 1995 in die 2. Bundesliga auf. Die Serie blickt auf diese Jahre zurück: Der „Held von Amorbach“ trifft zum Aufstieg.

Es läuft die Verlängerung im Entscheidungsspiel um den Aufstieg zur zweiten Handball-Bundesliga. Die TSG Friesenheim und der TV Kirchzell liefern sich eine wahre Schlacht in Amorbach. Es ist der 30. April 1995. Dann erzielt Michael Pfeil das entscheidende 24:23. Die TSG Friesenheim steigt erstmals in die Zweite Bundesliga auf. Pfeil geht als „Held von Amorbach“ in die Vereinshistorie ein. Mit diesem Triumph krönt der 1881 gegründete Verein sein Aufstiegsmärchen.

Gern erinnert sich Michael an diesen Moment zurück. „Ja, ich habe diesen entscheidenden Treffer erzielt, aber ich habe doch nicht allein gespielt. Dazu gehört doch ein Team und das Drumherum. Und alle haben sich diesen Aufstieg verdient“, blickt der 57 Jahre alte Familienvater zurück. Es war die Nacht, welche „die Helden“ in der kleinen TSG-Halle zum Tag machten. Er erinnerte sich noch an die sehr hitzige Atmosphäre im Rückspiel. Es lief schon die Verlängerung, als Pfeil traf. Es war der Moment, in dem die Dämme brachen. Die TSG Friesenheim hat es im zweiten Anlauf geschafft, den Sprung in den Profihandball.

Eine Gemeinschaft

„Das war das Spiel unseres Lebens. Das wird man niemals vergessen.“ Und für Pfeil waren alle, die damals dabei waren, Helden. „Da war eine Vision da, da war ein Ziel da, jeder hat alles für den Verein gegeben“, erinnert er sich. Noch ein Jahr zuvor war die TSG im Aufstiegsspiel gegen die TSG Groß-Bieberau gescheitert. „Man wird immer wieder darauf angesprochen, aber es ist auch unbeschreiblich. Wir haben zusammengehalten, keiner stand im Vordergrund, wir waren ein Team, eine Gemeinschaft, das war der Schlüssel zum Erfolg“, erinnert sich Pfeil.

Er ist heute in Mannheim als Vertriebsleiter bei einem Unternehmen in der Werkzeugbranche beschäftigt. Aber er ist dem Handball in der Pfalz treu geblieben. Seine sportliche Laufbahn begann in der Jugend des SC Käfertal, führte ihn über den TSV Viernheim zur TSG Friesenheim. Der Verein über dem Rhein wurde zu seiner zweiten Heimat. Pfeil ist inzwischen Pfälzer durch und durch: Er hat in Hochdorf seine Ehefrau kennengelernt und beherrscht inzwischen den pfälzischen Dialekt. Zudem wurde er zu einem Liebhaber so mancher Spitzenweine an der Deutschen Weinstraße.

Handball weiter verbunden

Dem Handball blieb er bis vor wenigen Jahren aktiv verbunden. Nach den ersten beiden Jahren in der Zweiten Bundesliga ging es zum TV Hochdorf, dann zur HSG Hochdorf-Haßloch, bis er mit 35 Jahren seine aktive Laufbahn als Spieler beendet hat. „Ich wollte nicht als Opa aufhören, sondern auch den Generationen danach noch etwas mit auf den Weg geben“, erzählt Pfeil. Die Trainerlaufbahn war die logische Konsequenz. Pfeil wurde als Trainer zu einer Marke in der Handball-Pfalz. Mit der VTV Mundenheim erlebte er seinen ersten Höhenflug an der Seitenlinie und stieg mit den „Hornissen“ in die Dritte Liga auf. Mit dem TV Hochdorf holte er die Vizemeisterschaft und klopfte an der Tür zur Zweiten Liga.

Michael Pfeil (Mitte) beim Legendenabend. Foto: Ralf Moray

Nur ein Jahr später erlebte er die Kehrseite der sportlichen Medaille. Nach großem personellen Aderlass drohte der Abstieg in die Regionalliga. Da ging Pfeil auf Christian Deller, damals Vorsitzender des TV Hochdorf, zu und bat ihn, einen Wechsel auf seiner Position vorzunehmen. „Ich habe damals gesagt, schau dir den Ben Matschke an, so wie er gespielt hat, versteht er Handball. Ihm traue ich das als Trainer zu“, erinnert sich Pfeil. Deller folgte seinem Rat. Matschke rettete den TV Hochdorf und kehrte später wieder zu den Eulen zurück. Matschke wurde zu einer Legende, dessen Trikot unter dem Hallendach hängt.

Mann der klaren Meinung

Auch Pfeils Mitspieler beim Zweitliga-Aufstieg, Thorsten Laubscher, holte er damals als Co-Trainer nach Hochdorf, oder Marcus Muth, der im ersten Zweitligajahr mit ihm bei der TSG Friesenheim am Ball war, wurde sein Co-Trainer bei der VTV Mundenheim und später auch bei der A-Jugend der TSG Friesenheim. Dabei vergaß er auch nicht den Nachwuchs. Als der A-Jugend der TSG Friesenheim der Abstieg aus der Bundesliga drohte, kam er ebenfalls als Retter. Einer seiner Schützlinge war damals Tom Jansen, heute bei TuS Ferndorf am Ball und 32-facher Nationalspieler der Niederlande.

Michael Pfeil im Trikot der HSG Haßloch-Hochdorf 1997. Archivfoto: Schuster

Und er sah er in der damaligen C-Jugend Mihailo Ilic. „Mir war klar, dass der Junge seinen Weg finden wird“, lobt Pfeil die Nachwuchshoffnung der Eulen und wünscht ihm mehr Spielzeit im Angriff, um Verantwortung zu nehmen. „Mit der Jugend zu arbeiten, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das wollte ich auch nicht missen“, erzählt Pfeil, der sogar mit der Oberliga-Mannschaft der TSG Friesenheim kurz vor dem Aufstieg stand. „Aber das hätte keinen Sinn gemacht, das Budget war dafür nicht da.“

Pfeil nimmt kein Blatt vor den Mund, er ist in seiner Meinung und Haltung stets klar und deutlich. Das brachte ihm viele Sympathien ein. So gab es bei den Eulen Ludwigshafen Überlegungen, ihn in eine führende Position zurückzuholen. Pfeil galt in der Amtszeit von Geschäftsführerin Lisa Heßler als Kandidat für die sportliche Leitung. Es gab Gespräche mit ihm, und Pfeil war nicht abgeneigt, diese Aufgabe zu übernehmen. Es ging ihm um den Sport, um die Weiterentwicklung der Eulen. Aber Pfeil nahm von den Plänen Abstand, als er erfuhr, dass der Streit der Gesellschafter öffentlich wurde. Und zur aktuellen sportlichen Entwicklung bei den Eulen hat er ebenso eine klare Meinung: „Michael hat den Zugriff auf die jungen Spieler, er kann reflektieren, seine Rückschlüsse ziehen, und er hat die Mannschaft stabilisiert. Es ist eine Entwicklung da, man sollte ihn länger binden und die Geduld mit ihm aufbringen. Seine Handschrift ist klar erkennbar“, sagt Pfeil.