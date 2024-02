Mit über 200 Startern war das Mini-Eulen-Turnier im Sportzentrum der TSG Friesenheim gut besucht. Allerdings blieben die Gastgeber ohne einen Podestplatz.

Florett- und Degenfechter der Altersklassen U9, U11, U13 und U15 traten gegeneinander an. Um nur einen Treffer verpasste Fabian Schier bei der U 11 eine Medaille. In der Direktausscheidung hatte er 9:10 gegen den Heidelberger Lucas Partner verloren und wurde Fünfter. Ebenfalls das Viertelfinale erreicht hat Mika Oberthür, der auf Platz acht landete.

Friesenheims Hoffnungsträger Aran Namek, zum Jahresauftakt Rheinland-Pfalz-Meister, schrammte ebenfalls knapp an Edelmetall vorbei. In der Altersklasse U15 unterlag er Moritz Fallenschmid vom SV Böblingen im Viertelfinale 12:15. Nameks Verfolger auf der Südwestrangliste, Leo Strohschein vom Fechtzentrum Maxdorf, gewann das Turnier und rückte nunmehr bis auf vier Punkte an Namek heran.

Auch die TSG-Mädchen Nikola Maria D’Onghia und Katharina Zech schafften es nicht auf einen der vorderen Ränge. Sie kamen in der U13 auf die Plätze sieben und acht.

Verein mit Resonanz zufrieden

„Wir können dennoch sehr zufrieden mit dem Turnier sein“, sagt Sabine Neudecker, Abteilungsleiterin Fechten der TSG Friesenheim. „Das Turnier war sehr gut und vor allem hochwertig besucht, allein mit 15 Startern aus Luxemburg und zahlreichen Teilnehmern anderer Landesverbände. Nachdem auch der Fechtsport stark unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten hat, war es unheimlich toll, endlich wieder eine volle Halle zu haben“, erklärt Neudecker.

Nicht nur die aktiven Fechter kamen auf ihre Kosten. Vor Turnierbeginn legten 30 Anfänger aus der Region die Turnierreifeprüfung ab, einige nahmen dann gleich am Mini-Eulen-Turnier teil. Gemessen an Gesamtsiegen waren die erfolgreichsten Vereine der TSV Speyer, die TSG Kaiserslautern sowie der CE Luxembourg mit je zwei Goldmedaillen.