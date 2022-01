Die TSG Friesenheim trauert um ihren Ehrenvorsitzenden Herbert Fürst , der im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Er hat den Verein als Spieler und Verantwortlicher mitgeprägt und zu dem gemacht, was er heute ist.

Herbert Fürst hat im jugendlichen Alter mit dem Handballspielen bei der TSG begonnen und insgesamt 15 Jahre in der ersten Mannschaft die Position des Torwarts bekleidet. 1968 übernahm er das Amt des Handball-Abteilungsleiters, bis er 1977 von der Mitgliederversammlung zum 2. Vorsitzenden und Geschäftsführer des Gesamtvereins gewählt wurde. Diese Funktion hat er insgesamt über 28 Jahre in Zusammenarbeit mit vier aufeinanderfolgenden Vorsitzenden ausgefüllt. Gemeinsam mit dem damaligen ersten Vorsitzenden Günter Braun brachte er nach dem Verkauf eines Teils des Vereinsgeländes an die Firma Aldi Süd im Jahr 2003 das Projekt Sporthallenneubau zu einem erfolgreichen Abschluss. Bei der Hauptversammlung 2005 gab er sein Amt auf eigenen Wunsch ab, stand dem geschäftsführenden Vorstand aber als 2. Beisitzer weiter mit Rat und Tat zur Seite. Für seine Verdienste für den Verein wurde er von den Mitgliedern zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Bundesliga-Spielbetrieb organisiert

Herbert Fürst war Gründungsmitglied und langjähriger Gesellschafter der TSG Ludwigshafen-Friesenheim Bundesliga-Handball GmbH, die den Spielbetrieb der Eulen Ludwigshafen organisiert. Im Verein unter seinem Spitznamen „Ibbes“ bekannt, war er über 40 Jahre bei der TSG ehrenamtlich tätig und hat dafür Auszeichnungen vom Pfälzer Turnerbund, vom Pfälzer Handball-Verband und vom Sportbund Pfalz erhalten. 2008 wurde ihm die Sport-Ehrenplakette der Stadt Ludwigshafen verliehen.

Der zweite Vorsitzende der TSG und langjährige Weggefährte, Armin Fuchs bekräftigt: „Ohne Herbert Fürst hätten die TSG Friesenheim und die Eulen Ludwigshafen in den letzten Jahrzehnten nicht eine derart erfolgreiche Entwicklung nehmen können. Wir werden sein Andenken in Ehren halten und trauern mit seiner Familie.“ Herbert Fürst starb am 28. Dezember, wie jetzt bekannt wurde.