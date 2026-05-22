Die Eulen Ludwigshafen haben im Abstiegskampf der Zweiten Liga gegen den TuS Ferndorf den ersten Matchpunkt. Was der Trainer in dieser Begegnung von seinem Team fordert.

Es steht einiges auf dem Spiel. Dementsprechend ist der Druck vor der richtungsweisenden Partie gegen TuS Ferndorf am Samstag, 18 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle hoch. Um möglichst rasch allen Abstiegssorgen aus dem Weg zu gehen, benötigt Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen im vorletzten Heimspiel der Saison gleich aus zwei Gründen einen Sieg. Erstens hat Cheftrainer Michael Haaß erklärt, keinesfalls am letzten Spieltag ein Endspiel um den Ligaverbleib gegen den TV Hüttenberg ausrufen zu wollen. Zweitens ist es nicht ausgeschlossen, dass die HSG Krefeld-Niederrhein, die derzeit vier Zähler, oder Tusem Essen, die drei Punkte hinter den Eulen auf dem ersten Abstiegs- oder Nichtabstiegsplatz liegen, weitere Punkte holen und die Rothemden in den verbleibenden drei Spieltagen noch einmal in Abstiegsnöte bringen.

In der gleichen Situation befindet sich der kommende Gegner aus dem Siegerland. Die von Ex-Eulen-Coach Ceven Klatt betreute Mannschaft muss ebenso mit 22 Zählern auf der Habenseite um den Ligaverbleib bangen. Und personell können sie – wie die Eulen Ludwigshafen – ebenfalls nicht aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt fehlte wegen einer hartnäckigen Infektion der gebürtige Speyerer Tom Jansen, der einst in der Jugend das Trikot der TSG Friesenheim trug. Ob der 27 Jahre alte Linkshänder, der noch auf eine WM-Teilnahme mit den Niederlanden hofft, dabei sein wird, bleibt abzuwarten. Stattdessen wird Daniel Hideg, der in der vergangenen Spielzeit mit seinen Toren TuS Ferndorf den Sieg in der Ebert-Halle ermöglichte, wieder an seiner früheren Wirkungsstätte auflaufen. „Es werden keine verletzten Spieler zurückkommen, ich erwarte auch keine zurück. Das heißt, wir sind wieder eine kleine Gruppe. Aber das haben wir zuletzt auswärts auch sehr gut gemacht und daran wollen wir natürlich anknüpfen“, sagte Klatt. In der Fremde siegte Ferndorf in Hagen und in Coburg. Dabei hat der frühere Eulen-Coach noch das Hinspiel in Erinnerung: „Das war eine der schlechtesten Saisonleistungen von uns, gerade was die Abwehr betrifft. Auch in der Retroperspektive muss man sagen, dass wir vieles nicht umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Das müssen wir bedeutend besser machen. Wir müssen die Hauptakteure im Eulen-Rückraum, gerade Eisel, Schmitt und Zobel, besser in den Griff bekommen.“

Kapitän für verletzten Röller

Die Siegerländer setzen erneut auf ihre Defensive. Immerhin haben sie statistisch die viertbeste Abwehr der Liga. Die Begegnung wird keine leichte Aufgabe für das erfahrene Gespann Thomas Kern und Torsten Kuschel, denen der Deutsche Handballbund die Spielleitung übertragen hat.

Bei den Gastgebern, die wieder auf eine große Unterstützung ihrer Fans setzen, gibt es einen personellen Lichtblick. Nachdem Kreisläufer Lars Röller wegen einer Fraktur am Fuß in der Endphase der Spielzeit nicht mehr zurückkehren wird, steht Kapitän Frederik Stüber, der den Verein zum Saisonende verlassen wird, nach seiner Sehnenverletzung an der rechten Hand wieder im Kader.

Aktion für das Ehrenamt

Es ist kein Spieltag wie sonst. Es geht um mehr. An diesem Spieltag feiert das Grundgesetz Geburtstag, weshalb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diesen Tag zum ersten bundesweiten Mitmachtag ausgerufen hat. „Demokratie lebt von Menschen, die mitmachen. Am Geburtstag unserer Verfassung packen deshalb alle mit an, um unser Land ein bisschen besser zu machen. Dabei stehen Begegnung und gemeinsames Tun im Mittelpunkt“, sagte Steinmeier. Auch bei den Eulen geht es um das Mitmachen, sich ehrenamtlich zu engagieren und dabei seinen Spaß zu haben. So ist auch die Engagement-Agentur LUnited mit einer Dankeschön-Aktion am Start: 500 ehrenamtlich in Ludwigshafen engagierte Menschen hat sie zum Zweitliga-Handballspiel in die Friedrich-Ebert-Halle eingeladen. „Es geht uns darum, den Ehrenamtlichen an diesem Tag eine besondere Bühne zu geben. Wir wollen sagen: Danke, dass ihr euch engagiert“, erklärte Marion Lichti.

Wer ist LUnited? Die BASF hat die Agentur mit Partnern geplant und ins Leben gerufen. Das Ziel: ein gutes Miteinander in der Stadt durch Menschen, die sich gemeinsam für Ludwigshafen einsetzen. LUnited wird vom Marketing-Verein Ludwigshafen getragen und gefördert vom Team Gesellschaftliches Engagement bei der BASF.

Zum Thema Zusammenhalt will auch Eulen-Cheftrainer Michael Haaß seinen Beitrag leisten und wird nach der Partie erstmals in der Saison den Fans in einem Talk zur Verfügung stehen. „Das mache ich gerne“, betont der Cheftrainer der Eulen und hofft, mit großer Erleichterung den vorzeitigen Klassenverbleib genießen zu können. Er weiß um die Bedeutung der Partie: „Das ist ein Spiel, das nicht mit Taktik entschieden wird. Entscheidend ist die Mentalität, entscheidend sein wird die entsprechende Leidenschaft auf die Platte zu bringen. Da kommt sehr viel Arbeit auf uns zu“, sagt Eulen-Coach Michael Haaß.