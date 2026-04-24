Die Eulen Ludwigshafen nehmen gegen Coburg die nächste Hürde auf dem Weg zum Klassenverbleib in Liga zwei. Auf wen Trainer Michael Haaß am Freitagabend besonders stolz ist.

Es war nichts für schwache Nerven. Bis zur Schlusssekunde mussten die Eulen Ludwigshafen um den Sieg bangen. Nach dem Auswärtserfolg bei TuS Nettelstedt-Lübbecke sicherte sich die Mannschaft von Trainer Michael Haaß am Freitagabend vor 1929 Zuschauern in der „Eberthölle“ den nächsten doppelten Punktgewinn und machten zugleich einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib.

Punkt 20.29 Uhr hüpften die Eulen-Akteure nach dem 33:32 (16:14)-Erfolg gegen den HSC Coburg auf der Stelle. Da fiel dem Cheftrainer ein Stein vom Herzen. Er klatschte seine Jungs ab, ließ einen lauten Schrei heraus und streckte seine beiden Fäuste nach vorne. Der Druck war diesmal enorm. Und so wirkte der Ex-Weltmeister nach 60 nervenaufreibenden Minuten erleichtert. Dabei hatte Geschäftsführer Andreas Olbert vor der Partie ausdrücklich das Engagement der Fans gelobt. „Leidenschaft, emotional, das sind die Eulen, aber auch ihr Zuschauer. Ihr seid die DNA der Eulen.“ Worte, die am Ende zum nächsten Sieg beigetragen haben.

Schwarz hilft erfolgreich aus

Das Team hatte über 60 Minuten gekämpft. Das gibt Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben. Überragend: Torhüter Ziga Urbic, der mit seiner zehnten Parade gegen Mikael Helmersson 50 Sekunden vor dem Abpfiff seinen Vorderleuten die 32:31-Führung sicherte. Zuvor hatte Simon Schwarz, Kapitän des Drittligisten HLZ Friesenheim-Hochdorf, der nach der Verletzung von Kapitän Frederik Stüber in den Kader gerückt war, nach dem 31:31-Ausgleich seine Mannschaft wieder in Front gebracht. Erst links, dann rechts drehte sich Schwarz an Bartlomiej Bis vorbei und „bugsierte“ den Ball an dem starken Gästekeeper Petros Boukinovinas vorbei ins linke untere Eck. „Solch ein Spiel mit einem Tor zu gewinnen, ist einfach der Wahnsinn. Es war ein Sieg der Mentalität, Coburg hat uns das Leben sehr schwer gemacht“, sagte der überglückliche Schwarz, der schon letzte Saison Teil des Zweitligakaders war. „Es ist aber so, als wäre ich nie weggewesen“, so der 30-Jährige. Dabei dachte er direkt an seinen Teamkollegen Leon Hein: „Er hat heute ein Superspiel gemacht, Respekt.“ Es war für den Neubrandenburger eine der letzten Partien im Eulen-Dress. Der 23 Jahre alte Kreisläufer steht nach RHEINPFALZ-Informationen vor einem Wechsel zum ambitionierten Drittligisten VfL Eintracht Hildesheim. Cheftrainer Haaß lobte diesmal seinen Schützling: „Stark, wie er auch in der Deckung stand.“

„Wir hatten großen Respekt vor dem Gegner, aber wir sind gut ins Spiel gekommen, haben die Leidenschaft und den Kampf gezeigt, aber auch unsere Fehler ausgebügelt“, zollte Haaß seinen Jungs Respekt. Bärenstark diesmal die Flügel mit Tim Schaller und Theo Straub, der fünf Treffer beisteuerte. Haaß: „Da kann man mit gutem Gewissen der Mannschaft über das Wochenende freigeben.“ Bis zur 52. Minute lagen die Gastgeber stets in Front, ehe Mikael Helmersson seine Mannschaft erstmals mit 28:27 in Führung brachte. Aber Vincent Bülow fand im Gegenzug die Lücke und sorgte unmittelbar wieder für den Ausgleich.

Theo Straub sichert Sieg

Es war die Phase, in der Kleinigkeiten den Ausgang der Partie bestimmen sollten. Coburg setzte auf die Variante Sieben gegen sechs, und die Eulen suchten erneut über die Drei-zwei-eins-Variante ihre Möglichkeiten, um zu Ballgewinnen zu kommen. Es blieb eng. Erst 100 Sekunden vor dem Ende bewies Schwarz Herz und sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends für die 32:31-Führung. Im Gegenzug parierte Ziga Urbic erneut gegen Helmersson und Theo Straub ließ sich 29 Sekunden vor Schluss die letzte Chance zum 33:31 nicht nehmen. Da kannte die Stimmung auf den Rängen keine Grenzen, es wurde sehr laut. Der Sieg war in trockenen Tüchern. Coburgs Nils Röller, der Mutterstadter in Diensten der Oberfranken, wirkte an seiner früheren Wirkungsstätte ziemlich angefressen. Wenige Minuten nach dem Ende der Partie nahm er seinen Bruder in den Arm und konnte wieder etwas lächeln. Er hatte Lars Röller vor dem Anpfiff vermisst. Dieser fehlte in der Start-Sieben. Damit hatte sein zwei Jahre jüngerer Bruder wohl nicht gerechnet.

Das Spiel stand über 60 Minuten auf Messer Schneide, die Eulen führten einmal mit drei Toren in Hälfte eins, danach blieb es spannend. „Wir sind erst spät in unser Tempospiel gekommen“, stellte Tim Schaller nach der Partie fest. Er war mit acht Toren (ein Siebenmeter) bester Torjäger der Eulen. „Die haben richtige Kolosse da hintern stehen mit Bortlomiej Bis und Nils Röller. Das war es ganz gut, dass Tin Kontrec bereits nach 15 Minuten die Rote Karte gesehen hat“, so der Außenspieler. Trainer Haaß lobte aber noch einmal den Mannschaftsgeist. „Heute ist jeder für jeden eingesprungen. Das hat richtig Spaß gemacht“, erklärte er mit einem Schmunzeln.