Der Einsatz von Top-Torjäger Mex Raguse für Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen in der Auswärtspartie bei der HSG Nordhorn-Lingen (Samstag, 18 Uhr) ist derzeit noch ungewiss.

Dies bestätigte Cheftrainer Johannes Wohlrab auf RHEINPFALZ-Nachfrage, nachdem der Rückraumspieler beim Gastspiel beim Dessau-Rosslauer HV in der 40. Minute nach einem Zusammenprall zu Fall gekommen war, sich Schmerzen an der Kniekehle zugezogen hatte und danach nicht mehr zum Einsatz kam. Die ersten Untersuchungen ergaben bisher keine schwerwiegende Verletzung, sodass den Eulen Ludwigshafen aktuell keinen längerfristigen Ausfall ihres Top-Torschützen droht. Allerdings will Wohlrab nichts überstürzen. „Wir werden Mex die Zeit geben, bis er wieder schmerzfrei ist“, erklärt der Trainer und lässt somit einen Einsatz Raguses in Nordhorn offen.

Mit Sebastian Trost, aber auch mit Neuzugang Nicolas Waldvogel haben die Eulen zwei Akteure im Kader, die die Lücke von Raguse zumindest ansatzweise schließen können. „Die Gesundheit jedes einzelnen Spielers geht vor. Wir werden die Entwicklung von Mex beobachten und in Absprache mit dem medizinischen Personal und dem Spieler selbst, entscheiden, wann er zum Einsatz kommen kann“, sagte Wohlrab.