In der Zweiten Handball-Bundesliga endet die Englische Woche am Sonntag für die Eulen Ludwigshafen mit dem Auswärtsspiel beim VfL Eintracht Hagen. Dabei muss sich die Mannschaft steigern, um Zählbares mitzubringen.

Nach dem glücklichen 37:37 am Mittwochabend bei der HSG Konstanz durch das Siebenmetertor von Lion Zacharias in letzter Sekunde müssen die Eulen erneut reisen. Am Sonntag (16 Uhr, Krollmann