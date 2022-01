Die Nachfolge von Cheftrainer Kai Christmann, dessen Vertrag beim ambitionierten Handball-Drittligisten TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg zum Saisonende nicht verlängert wird, scheint wohl geklärt zu sein: Nach RHEINPFALZ-Informationen wird Frank Müller, aktuell noch Co-Trainer beim Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, diese Aufgabe zum 1. Juli 2022 übernehmen.

Diese Personalie wollte der sportliche TuS-Leiter Alexander Schmitt auf RHEINPFALZ-Anfrage weder bestätigen noch dementieren und verwies auf eine Presseerklärung des Vereins, die am Montag herausgegeben werden soll. Frank Müller, der sich über das Wochenende im Urlaub befand, war zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch die Eulen bestätigten oder dementierten diese Personalie nicht. Auch soll in den kommenden Tagen die Verpflichtung eines Torhüters als Nachfolger von Kevin Klier bekanntgegeben werden. Schmitt bestätigte lediglich, dass Co-Trainer Jochen Schwarz als auch Teammanager Marco Sliwa über die Saison hinaus und ligaunabhängig dem Drittligisten in ihren Funktionen erhalten bleiben.

Erste Cheftrainer-Stelle

Frank Müller, Mitte 30, der im Hauptberuf Leiter des Prüfungsamts der privaten Hochschule SRH in Heidelberg ist und auch die B-Trainer-Lizenz besitzt, lebt mit seiner Frau und Tochter im badischen Nußloch. Seit 2016 ist er zunächst an der Seite von Ben Matschke und jetzt von Ceven Klatt Assistent des Cheftrainers bei den Eulen, deren Trikot er von 2008 bis 2011 selbst trug. In Kaiserslautern würde er dann seine erste Cheftrainer-Stelle antreten.