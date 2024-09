Das erste Heimspiel der Handball-Zweitliga-Saison für die Eulen Ludwigshafen, Freitag, Anwurf: 20 Uhr, gegen GWD Minden, ist auch ein Heimspiel für einen prominenten Gast: Ministerin Dörte Schall. Viele Erinnerungen an Ludwigshafen dürften am Freitagabend bei der Sozialdemokratin wach werden, die sich zum Auftaktspiel in der Eberthalle angekündigt hat. Denn die neue rheinland-pfälzische Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung hat quasi Heimspiel: Die 46-Jährige, die am 13. September 1977 in Ludwigshafen geboren und hier aufgewachsen ist, Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium machte, hat das Erbe von Alexander Schweitzer angetreten, der Anfang Juli 2024 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.