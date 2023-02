Die Friesenheimer Karnevalisten trauern um ihren Vizepräsidenten und Ehrenminister Norbert Leonhardt, der jetzt nach langer, schwerer Krankheit 74-jährig verstorben ist. „Norbert Leonhardt hat die KG Eule über vier Jahrzehnte mit geprägt. Er war als Wirtschaftsminister mit seiner Frau Gisela für das leibliche Wohl unserer Gäste verantwortlich. So hat er auch die finanziellen Möglichkeiten des Vereins mit seinem Engagement entscheidend verbessert“, erinnert sich Vorsitzender Andreas Landwehr. „Unvergessen ist seine ruhige, humorvolle Art. Als Vizepräsident führte er durch die Seniorensitzung. In den letzten Jahren musste er sich krankheitsbedingt immer mehr zurückziehen.“ Präsident Michel Stein sagt: „Norbert Leonhardt hat die Ranzengarde gegründet und war ihr Kommandeur. Diese Männergruppe sorgte immer für Stimmung und Lacher.“ Leonhardts herausragendes Engagement wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. „Wir sind sehr traurig und werden ihn vermissen. Unsere Gedanken sind bei allen Hinterbliebenen. Vor allen Dingen in seiner Familie wird er eine große Lücke hinterlassen“, so Landwehr und Stein.