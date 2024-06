Nach jahrelangem Ringen hat der EU-Umweltrat am Montagvormittag in einer finalen Abstimmung das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law - NRL) angenommen. Es verpflichtet alle EU-Mitgliedsstaaten, zerstörte Natur wieder in einen guten ökologischen Zustand zu bringen und so den Bestand von Bestäubern, natürlichen Ressourcen, sauberer Luft und sauberem Wasser zu sichern. Vor diesem Hintergrund teilt der Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne) mit: „Gesunde Ökosysteme sind unsere Lebensgrundlage und die Grundlage unserer Wirtschaft.“ Knapp 80 Prozent der geschützten natürlichen Lebensräume in Europa seien jedoch geschädigt, rund 70 Prozent der Böden befänden sich in schlechtem Zustand. Zudem seien etwa zehn Prozent der Bienen- und Schmetterlingsarten vom Aussterben bedroht. „Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur wird auf europäischer Ebene nun ein zentraler Baustein des Green Deal umgesetzt“, freut sich Grau, der Mitglied im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages ist. Er teilt weiter mit: „20 Prozent der geschädigten Flächen und Meeresgebiete müssen bis 2030 wiederhergestellt werden. Ich begrüße die Einigung der Mitgliedsstaaten.“