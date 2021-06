Anfang des Jahres 2021 stattete ich meiner Tante und meinem Onkel einen Besuch ab. Im Wohnzimmer sitzend, plauschten und sinnierten wir über Tagesaktualitäten und gerade Vergangenes. Und natürlich auch über Dinge, die uns die Zukunft noch bringen könnte. Mir machte dieses Gespräch bewusst, wie sehr ich persönlich Dinge, die sich in der Gegenwart ereignen – und die wesentlich sind –, gerne mit in die Zukunft hineinnehmen möchte. So dass Zukunft kein zweiter Aufguss von Gegenwart wird, sondern irgendwie anders.

An dem besagten Abend dachten wir zu dritt darüber nach, was bleiben wird von dieser Zeit, die wir gerade erleben. Wir dachten etwa darüber nach, dass die eine oder andere Kommune in unserer Gegend im Laufe ihrer jeweiligen Geschichte einen eigenen Gedenktag ins Leben gerufen hat. Solche Gedenktage können Leute animieren, sich auch Hunderte von Jahren später noch an gesellschaftliche Ereignisse zu erinnern, die damals in tiefgreifender Weise auf das Dorf einwirkten. Welchen Stellenwert haben Gedenktage überhaupt in unserer Gesellschaft? Und wem oder was gedenken wir da? Was rufen Gedenktage in Menschen hervor?

Näher zusammenfinden

An einem anderen Tag – und eine Reihe von Monaten zuvor – wurde mir klar, dass die Zeit aus mir einen Aushilfslehrer gemacht hatte. Tatkräftig war ich nämlich darangegangen meinem Patensohn, welcher in den Fernunterricht gewechselt war, schulisch unter die Arme zu greifen. Ich glaube, wir haben so noch näher zusammengefunden. Die diversen Schulfächer erkundend, stieß ich etwas verwundert auf den Unterrichtsgegenstand „Sport“. Obwohl es für Schüler und Lehrer nicht möglich war, gemeinsam Sport in der Praxis auszuüben, musste auch dieses Fach wohl aus der Distanz heraus so gut wie möglich gemanagt werden. Es gab da durchaus interessante Themen wie gesunde Ernährung oder den bewegungsbezogenen Kampf gegen den „inneren Schweinehund“.

Etwas befremdlich erschien mir nur die recht intensive Auseinandersetzung mit der Sportart Badminton; eine Aktivität, die bis auf Weiteres wohl nur im Kopf stattfinden würde. Aber mein Patensohn und ich fühlten uns animiert, dies alles nachzuholen. Sobald wie möglich griffen wir im Sommer letzten Jahres zum Schläger und machten aus dieser Tätigkeit ein gemeinsames Hobby. Vielleicht auch in dem Bestreben, aus der Vergangenheit etwas für die Zukunft entstehen zu lassen. Etwas, was uns bleibt.

Der Autor

Gunter Straub (55) ist Jugendreferent in der katholischen Jugendzentrale Ludwigshafen.