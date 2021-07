Mehrere Senioren haben in den vergangenen Tagen erkannt, dass Trickbetrüger sie hinters Licht führen wollten. So erhielt eine 82-jährige Ludwigshafenerin am Montag innerhalb von 15 Minuten drei Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern. Die Seniorin erkannte jedoch die Masche und legte auf.

Ebenfalls am Montag rief ein unbekannter Mann bei einer 80-jährigen Ludwigshafenerin an, gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, in ihrer Straße sei etwas passiert. Weil die Seniorin aber Zweifel äußerte und dem Anrufer ins Wort fiel, legte dieser wieder auf.

Auch eine 74-Jährige wurde am Dienstag von einem Unbekannten angerufen, der sich als Polizeihauptkommissar Neumann ausgab. Den Beamten zufolge behauptete der falsche Polizist, dass in der Nachbarschaft der Seniorin eingebrochen wurde. Auch sie erkannte die Betrugsmasche und legte auf.

Ebenfalls durchschaut wurde der Betrugsversuch, bei dem eine unbekannte Frau sich als Tochter ausgab und darum bat, 30.000 Euro geliehen zu bekommen. Der angerufene 92-Jährige beendete das Gespräch umgehend. Laut Polizei wurde er kurze Zeit später nochmals angerufen – von einem unbekannten Mann, der sich als Kripobeamter aus dem Saarland ausgab. Auch dieses Gespräch beendete der Ludwigshafener sofort und informierte danach die Polizei.