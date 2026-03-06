Das Ende der Saison in der Oberliga Südwest hat Auswirkungen auf die pfälzischen Ligen und sorgt für eine neue Dynamik im Abstiegskampf.

Nach dem Abschluss der Saison in der Oberliga Südwest stehen die Absteiger in die erste Rheinland-Pfalz-Liga fest. Diese Ergebnisse haben unmittelbare Auswirkungen auf die Zusammensetzung der darunter liegenden Spielklassen in der kommenden Spielzeit. Aufgrund der aktuellen Konstellation ergibt sich eine ungleiche Verteilung der Abstiegsplätze innerhalb der Pfalz: Während in der zweiten Pfalzliga West voraussichtlich nur eine Mannschaft absteigen muss, sind es in der Ost-Staffel nach aktuellem Stand fünf Teams.

Diese Situation erschwert den Klassenerhalt für die TSG Mutterstadt erheblich. Das Team belegt mit drei Punkten nach sieben Runden eine Platzierung, die unter den gegebenen Umständen den Abstieg bedeuten würde. Da die TSG die Saison maximal auf dem siebten Tabellenplatz abschließen kann, wird voraussichtlich der kampflose Erfolg gegen die abgemeldete SG Speyer-Schwegenheim II in der achten Runde nicht für den Verbleib in der Liga ausreichen.

Ähnlich stellt sich die Lage in der ersten Pfalzliga zwei Runden vor Schluss dar. Hier ist mit vier Absteigern zu rechnen. Dies würde momentan den SC Schifferstadt und den ESV Ludwigshafen treffen, die aktuell die Plätze sieben und acht belegen. Beide Vereine büßten in der siebten Runde wichtige Punkte ein: Der ersatzgeschwächte SCS unterlag dem SC Ramstein-Miesenbach mit 3,5:4,5. Mit dem gleichen Ergebnis verlor der ESV Ludwigshafen knapp gegen die erste Mannschaft der SG Speyer-Schwegenheim. Um die Chancen auf den Ligaverbleib zu wahren, braucht das Duo in den verbleibenden zwei Runden Siege.

Leichtes Aufatmen dagegen in der ersten Rheinland-Pfalz-Liga für den SK Ludwigshafen. In einer spannenden Begegnung drehte das Team einen 1:3 Rückstand gegen die Sfr. Heidesheim II in einen 5:3-Erfolg. Nach diesem Sieg rücken die Zwölfer vom neunten auf den siebten Tabellenplatz vor. Bei voraussichtlich drei Absteigern belegt der Verein damit aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz. Die Situation bleibt jedoch bei drei ausstehenden Runden umkämpft, da lediglich zwei Mannschaftspunkte die Plätze vier bis zehn trennen.