Mit einem Tor von Besart Hyseni in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg gegen den Mitkonkurrenten SV Weisenheim hat der ESV Ludwigshafen am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der Bezirksliga geschafft.

Trainer Frank Hoffelder, der im November zum ESV Ludwigshafen gekommen war, hatte von Beginn an Selbstvertrauen und Zuversicht beim Fußball-Bezirksligisten ausgestrahlt. Obwohl die „Eisenbahner“