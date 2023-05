Der Eisenbahner-Sportverein (ESV) 1927 bleibt mit 2927 Mitgliedern weiterhin größter Sportverein der Stadt. Das geht aus der aktuellen Mitgliederstatistik des Sportbunds Pfalz, der Dachorganisation des pfälzischen Sports, für 2023 hervor.

Die Eisenbahner liegen damit pfalzweit auf dem vierten Platz hinter dem 1. FC Kaiserslautern (23.102 Mitglieder), der Sektion Kaiserslautern des Deutschen Alpenvereins (3386) und dem TSV Speyer (3333). Zweitgrößter Ludwigshafener und fünftgrößter Pfälzer Sportverein ist der Statistik zufolge der Schwimmverein 07 mit 2795 Mitgliedern.

Die Sektion Ludwigshafen des Deutschen Alpenvereins ist mit 1863 Mitgliedern elftgrößter Sportclub der Pfalz und die Nummer 3 in Ludwigshafen. Es folgen in der Stadt der TV Edigheim (1160), VTV Mundenheim (1143), TuS Oggersheim (1126), TSG Friesenheim (960), TB Oppau (836), TV Rheingönheim (805), TV Ruchheim (741), Post SV (740), TG Oggersheim (712), SG 1851 (687), DLRG Oggersheim (662), LSC (659), TV Maudach (629), BASF-TC (591), TFC (591) und der Kneippverein (587).

Größter Sportverein des Rhein-Pfalz-Kreises ist nach wie vor die TSG Maxdorf mit 1868 Mitgliedern – die Nummer 10 in der Pfalz. Auf den nächsten Plätzen folgen der TV Schifferstadt (1514) und der SC Bobenheim-Roxheim (1504).

Mitgliederzahlen in Pfalz steigen wieder

Dem Sportkreis Ludwigshafen mit insgesamt 140 Vereinen gehören 39.520 Mitglieder an – das sind über 20 Prozent der knapp 180.000 Einwohner. Der Sportkreis liegt damit auf dem letzten Platz in dieser Kategorie. In der Pfalz (1,4 Millionen Einwohner) haben sich 496.206 Männer, Frauen und Kinder einem der 1989 Sportvereine angeschlossen – das sind 34,91 Prozent der Bevölkerung. Die pfälzischen Mitgliederzahlen (insgesamt 496.206) sind statistisch erstmals nach zwei Jahren des Rückgangs durch die Corona-Krise wieder im Steigen: Laut Sportbund erhöhte sich die Mitgliederzahl 2023 gegenüber 2022 um 14.350 auf nun wieder fast eine halbe Million, obwohl die Zahl der angeschlossenen Sportvereine um 39 auf 1989 zurückging.