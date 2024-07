Zellstoff und Papier haben in Mannheim Tradition. Seit dem Jahr 1884 werden sie im Stadtteil Waldhof produziert. Geändert haben sich in den vergangenen 140 Jahren die Produktionsweise und vor allem der Name. So gehört die Zellstofffabrik Waldhof, aus der sich der Markenname Zewa ableitet, mittlerweile zum Konzern Essity.

Es war ein weiter Weg von Zewa zu Essity. Zunächst fusionierte das Mannheimer Unternehmen 1970 mit den Aschaffenburger Zellstoffwerken zu den Papierwerken Waldhof-Aschaffenburg, kurz: PWA. 1995 erwarb