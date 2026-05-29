Ein aktivierter Rauchwarnmelder hat bereits am Mittwoch kurz vor 21 Uhr einen Feuerwehreinsatz im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass angebranntes Essen zu starkem Qualm in einer Wohnung geführt hatte. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Anschließend wurde er dem Rettungsdienst übergeben und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.