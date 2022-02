Weil er sein Auto im Stadtteil Lindenhof regelwidrig abgestellt hatte, kontrollierte eine Polizeistreife am Dienstagmittag einen 47-Jährigen. Die Beamten trafen auf dem Beifahrersitz aber nur die Ehefrau an. Ihr Gatte kam kurz darauf hinzu und versuchte, sein Fehlverhalten zu rechtfertigen. Dann habe er die Beamten beleidigt und einen von ihnen angegriffen. Schließlich habe der in Rage geratene Mann überwältigt und am Boden fixiert werden können, nachdem er zuvor einen der Beamten in den Würgegriff genommen hatte. Dabei kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Ein Polizist wurde ambulant in einer Klinik versorgt. Der zweite Beamte wurde wie der 47-Jährige leicht verletzt. Der Mann muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.