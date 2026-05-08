In der Mannheimer Abendakademie wird der Eurovision Song Contest (ESC) aus Wien live übertragen. Der Eintritt ist frei. Das Rahmenprogramm startet um 17 Uhr.

Am Samstag, 16. Mai, blicken über 170 Millionen Zuschauer aus der ganzen Welt nach Österreich: In der Wiener Stadthalle wird das ESC-Finale ausgerichtet. Die Erwartungen an das internationale TV-Spektakel sind hoch. Denn der ESC feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Er wird 70 Jahre alt.

Im großen Saal der Abendakademie beginnt das Programm um 20 Uhr mit einem ESC-Quiz. Archivfoto: Kunz

Unter dem Motto „Wir feiern wieder mit! Bunt, wild und laut“ überträgt die Abendakademie bereits zum dritten Mal gemeinsam mit dem Queeren Zentrum Mannheim (QZM) und der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen der Stadt, Ursula Frenz, den ESC live. Im großen barrierefreien Saal gibt es die Übertragung mit Gebärdensprache, im Foyer läuft ein weiterer Bildschirm. Für Schwerhörige steht zudem eine sogenannte FM-Anlage (drahtlose Signalübertragung) zur Verfügung.

„Wollen Party feiern“

„Wir wollen wieder eine ESC-Party mit allen Menschen feiern, unabhängig von ihren Einschränkungen oder Lebenseinstellungen“, betont Gerhard Steinbach, der bei der Abendakademie (Quadrat U1, 16-19) unter anderem für barrierefreies Lernen verantwortlich ist.

Das Rahmenprogramm beginnt bereits ab 17 Uhr im Foyer mit Kostümen des Nationaltheaters. Wer mag, kann in andere Rollen schlüpfen und einfach mal Kostüme aus verschiedenen Epochen an- und ausprobieren. Gleichzeitig gibt es bereits Getränke am Stand des QZM.

Im großen Saal beginnt das Programm um 20 Uhr mit einem ESC-Quiz. Um 21 Uhr startet dann die Live-Übertragung. „In den letzten zwei Jahren kamen viele Leute, der Saal war voll und die Stimmung einfach großartig“, sagt Steinbach. Der Eintritt – wie bisher immer – ist frei.