Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht in einer Siedlung in Ludwigshafen verbreitet. Stadtweit will die BASF Tausende Wohnungen verkaufen. Ein Besuch in Friesenheim.

Vom Lärm der Großstadt ist hier nichts zu hören. Stattdessen dominiert in dieser grünen Oase in Ludwigshafen-Friesenheim an diesem sonnigen Vormittag fröhliches Vogelgezwitscher. Doch die Idylle in den Hohenzollernhöfen mit dem prächtigen Baumbestand, 1923 für Mitarbeiter der BASF errichtet, wird gerade empfindlich gestört. Die Nachricht, dass die BASF-Tochter Wohnen + Bauen einen Großteil ihrer 5800 Wohnungen verkaufen will, hat sich hier längst herumgesprochen. Einige Mieter haben vor wenigen Tagen auch schon entsprechende Post aus dem Briefkasten gefischt. „Das war schon ein Schock“, sagt eine Frau, die anonym bleiben will und deren Mann seit 45 Jahren bei der BASF arbeitet.

Das Ehepaar will hier auf keinen Fall weg. „Es ist ruhig, wir fühlen uns richtig wohl“, erzählt die 66-Jährige. Seit 2012 wohnen die beiden zur Miete in ihrer mehr als 100 Quadratmeter großen Wohnung. Vorher haben sie schräg gegenüber gelebt. Doch als dieser ganze Gebäudekomplex abgerissen und neu errichtet wurde, sind die beiden umgezogen. Das Ehepaar hat also hautnah mitbekommen, wie die denkmalgeschützte Siedlung saniert worden ist. In vier Etappen über mehrere Jahre. Ende 2016 war das Modernisierungsprojekt abgeschlossen. Einst haben die Häuserreihen aus 180 identischen Wohnungen bestanden. Entstanden sind im Zuge der aufwendigen Sanierung 200 Wohnungen verschiedener Größe – von der Ein- bis zur Sieben-Zimmer-Wohnung für Menschen in allen Lebensphasen. Die Wohnungen werden über Aufzüge erschlossen. Sie sind größtenteils barrierearm und haben einen eigenen Balkon.

BASF verweist auf Sozialcharta

Die 66-Jährige, der das Laufen nicht mehr so leicht fällt, genießt den Komfort mit dem Aufzug, der bis in den Keller fährt. „Wir haben das hier ja extra so gewählt. Die Miete kostet ja auch nicht nur fünf Euro. Es wäre der reine Horror, wenn wir hier raus müssten“, sagt sie. Nachdem das Schreiben von der BASF ins Haus geflattert ist, hat es offenbar nicht lange gedauert, bis sich eine Nachbarin per Whatsapp gemeldet hat. „Hast du auch diesen netten Brief bekommen?“, habe diese gefragt. Die Sorge, die die 66-Jährige umtreibt, formuliert sie so: „Hoffentlich sagen die nicht, entweder kauft ihr die Wohnung oder ihr müsst raus.“ Die Frau erzählt, dass ihnen ihre Bleibe vor Jahren schon einmal als Eigentumswohnung angeboten worden sei. Doch das wollten sie nicht. Und daran hat sich bis heute nichts geändert: „Wir kaufen nix mehr“, betont sie.

Begehrte Lage: Miet- und Eigentumswohnungen wechseln sich hier ab. Foto: Oliver Seibel

Auf die öffentlich angekündigte Sozialcharta verweist die BASF auch in ihren Briefen an die Mieter. Diese sollen beim Verkauf des Wohnungsbestands über die gesetzlichen Vorgaben hinaus auf folgende Weise abgesichert werden: ein lebenslanges Mietrecht für Personen über 70 Jahre und eine Sperre für Eigenbedarfskündigungen über die nächsten zehn Jahre. „In dem Brief steht, dass sie die 70-Jährigen drinlassen. Aber so alt sind wir ja noch nicht“, sagt die 66-Jährige. Andererseits habe sie Sorge, dass die Miete nach dem Verkauf steigen könnte. Zwar sei sie in Kontakt mit Nachbarn, doch so richtig zusammengesetzt habe man sich noch nicht. „Ich hoffe, dass das bald passiert. Man will ja wissen, wie die anderen das hier sehen.“ Den Brief habe sie erstmal abgeheftet, aber sie wolle ihn noch mal richtig angucken. Außerdem überlegt sie, vielleicht mal eine der offenen Sprechstunden zu besuchen, die die BASF Wohnen + Bauen noch bis 24. März anbieten will.

„Kaufen will ich die Wohnung nicht“

Ein paar Meter weiter ist eine andere Frau auf dem Weg zu ihrer Wohnung, in der sie mit ihrem Ehemann zur Miete lebt. Auch sie hat vor ein paar Tagen Post von der BASF bekommen. Und auch sie sagt: „ Kaufen will ich die Wohnung nicht. Das ist keine Option.“ Die für sie entscheidenden Stellen des Briefs sind lebenslanges Mietrecht für Personen über 70 Jahre und eine Sperre für Eigenbedarfskündigungen über die nächsten zehn Jahre. „Mein Mann ist über 70. Ich bin da ganz entspannt“, sagt sie.

Beim Betreten verstummt der Straßenlärm schnell. Foto: Oliver Seibel

Die BASF-Tochter Wohnen + Bauen will 4400 ihrer Wohnungen im Paket und einzeln verkaufen. Ein Sprecher der BASF erklärte dazu gegenüber der RHEINPFALZ: „Alle Rechte der Mieter bleiben bestehen. Der Grundsatz ,Kauf bricht nicht Miete’ schützt die Mieter umfassend.“ Im deutschen Mietrecht sei festgelegt, dass der Verkauf einer Immobilie nicht bestehende Mietverträge auflöse. Das Mietverhältnis gehe auf den neuen Eigentümer über. Das Mietverhältnis soll also unverändert bestehen bleiben und die abgeschlossenen Mietverträge sollen fortgeführt werden.

Frau macht ihrem Ärger über BASF Luft

An einer anderen Ecke der Siedlung ist eine Frau, weit über 80, in ein Gespräch mit einer Bekannten vertieft. Ihr verstorbener Ehemann, erzählt sie, habe lange als Kaufmann bei der BASF gearbeitet. Die jüngsten Entwicklungen bei dem Chemieunternehmen machen die Frau wütend. „In China bauen sie ein Werk auf, und hier entlassen sie die Leute. Für die jungen Leute ist das schlimm“, schimpft sie. Dass sich die BASF von so vielen Wohnungen trennen will, passt für sie ins Bild: „Sie wollen aus allem Geld machen. Immobilienbesitz ist außerdem mit viel Unannehmlichkeiten verbunden.“ Die Idylle in den Hohenzollernhöfen dürfte in den kommenden Monaten weiterhin gestört bleiben.