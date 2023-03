Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Auftakt der 1. Hockey-Verbandsliga müssen die Damen des TFC Ludwigshafen am Sonntag um 14.20 Uhr bei der TG Frankenthal III ran, um 16.50 Uhr wartet ebenfalls in der Frankenthaler Sporthalle am Kanal der Kreuznacher HC II auf die Löwinnen.

„Es ist ein hochgestecktes Ziel: Wir peilen den Doppelaufstieg an. Dafür muss allerdings alles passen“, unterstreicht Coach Roland Hildebrandt. Der TFC hat in dieser Runde zwei Teams gemeldet: