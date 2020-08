Die Club- und Raveszene hat im Corona-Jahr 2020 nicht viel zu feiern. Keine Time-Warp, kein Hafenfestival, kein Love-Family-Park, keine „Zimmer“-Partys. Und auch kein Abschiedsjahr des Loft-Clubs. Ans Aufgeben möchte Mitgründer Robin Ebinger aber nicht denken.

Gleich in mehrfacher Weise ist die Eventagentur Cosmopop von den Ausfällen und Absagen betroffen. Denn alle aufgezählten Techno-Festivals und Szene-Discos liegen in den Händen der Veranstalter aus Mannheim. „Corona hat die Rahmenbedingungen verändert. Die Clubszene hat es besonders hart getroffen. Hier gibt es wenig Chancen, das eigentliche Geschäftsmodell in angepasster Form weiterzuführen“, weiß Robin Ebinger. Er will das Geschäft jetzt so gut es eben geht den neuen Gegebenheiten anpassen und in Stellung bringen für den Neustart.

Der mitten in der Innenstadt gelegene Kellerclub „Das Zimmer“ hat bereits seit Mitte März geschlossen. „Und an eine Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes ist aktuell auch gar nicht zu denken“, so der Betreiber. Gedankenspiele, den Nachtclub an der Q5-Passage kurzfristig in eine reine Bar oder gar in eine Pop-up-Restaurant umzuwandeln wurden schnell verworfen. „Auf diesem Gebiet haben wir keine Erfahrung, es würde nur ein zusätzliches Risiko darstellen.“ Anders sieht es im „Hafen 49“ aus.

Kreative Alternativen

Der Open-Air-Club im Jungbusch ist seit Mai in limitierter Form als Hafenbar wieder geöffnet. „Hier konnten wir ein wenig zum Ursprung als City-Beach zurückkehren“, sagt Ebinger. Unter strikten Zugangsbeschränkungen und Hygienestandards können 100 bis 150 Gäste in einer Zwei-Stunden-Schicht in Lounge-Möbeln und auf Liegen bei Cocktails, Bier und Tanzverbot ein DJ-Set genießen. Vor allem lokalen Künstlern bietet man damit eine Bühne – und eine echte Alternative. Mit dem Summer-Jazz-Open-Air lässt man nun erstmalig auch nicht-elektronische Töne erklingen. „Das ist auch eine inhaltliche Bereicherung. Jazz klingt in der industrieromantischen Kulisse am Verbindungskanal sicher genauso gut wie House“, betont der Betreiber.

Im Grunde aber sei man trotz kleiner Lichtblicke vom eigentlichen Kerngeschäft noch meilenweit entfernt. Eigentlich wäre zum Sommerausklang ein Großteil des Bookings für die Saison 2021 schon unter Dach und Fach. Doch wie wagt man sich im Ausnahmejahr 2020 an die Zukunft heran? „Eine Großveranstaltung zu planen ist extrem schwierig, da es keine Planungssicherheit gibt“, verdeutlicht der Veranstalter.

Auch ein Wiedersehen im Ludwigshafener Loft steht in den Sternen. Nach Bekanntgabe der Schließung des seit 1989 bestehenden Clubs sollte eigentlich ein klangvolles Abschiedsjahr eingeläutet werden. Statt Sven Väth oder Carl Coxoch kam jedoch Corona und machte der Sache einen Strich durch die Rechnung. „Das große Closing-Wochenende war für Ende Oktober vorgesehen. Daraus wird wohl nichts“, sagt Robin Ebinger. Im Anschluss wird der bereits gekündigte Mietvertrag auslaufen. Das Abschiedsjahr kann also nicht nachgeholt werden. Die allerletzte Feier vielleicht schon. „Wenn wieder getanzt werden darf und es bis dahin noch keine andere Nutzung der Räumlichkeiten gibt, wäre es theoretisch möglich. Aber das liegt nicht mehr in unseren Händen.“

Veränderte Clubszene

Ohnehin blickt Ebinger gespannt darauf, wie sich die Clubszene und das Ausgehverhalten durch die Pandemie verändert. „Wird es in der Zeit danach einen großen Nachholbedarf geben oder überwiegt die Verunsicherung? Sind alle knapp bei Kasse und verzichten lieber auf das Feiern? Wird es überhaupt noch eine ausgewogene und facettenreiche Clublandschaft in Deutschland ohne substanzielle Überbrückungsförderung des Staates geben können? Wir haben ja Branchenverbot und werden vermutlich die letzten sein, die wieder zum Regelbetrieb zurückkehren können“, sehen sich die House- und Techno-Veranstalter auch in der Zeit nach Corona mit großen Zukunftsfragen konfrontiert.

Im „Hafen 49“ plant man für Ende August eine leichte Erweiterung. Ein sonntägliches Fünf-Stunden-Event statt der bisherigen Zwei-Stunden-Slots. Mit beliebten Hafen-DJs am Steuer wie DJ Karotte oder Dominik Eulberg, um der treuen Fan-Community etwas zurückzugeben, bevor der kommende Herbst die kleine Outdoor-Saison schon wieder beendet. „Wir wollen die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Aber wir wollen nicht zum Tanzen animieren und die kleinen Freiheiten damit torpedieren. Abstands- und Hygieneregeln stehen immer im Vordergrund“, betont Robin Ebinger.