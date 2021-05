Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Berliner Platz Ingrid A. getroffen. Die 78-jährige Rentnerin ist im Hemshof geboren und lebt seit 30 Jahren in Oppau.

Wir sind weit weg von Oppau. Was hat Sie heute in die Stadt geführt?

Ich wollte noch ein bisschen das schöne Wetter am Rhein genießen, solange man das noch darf.

Sie sprechen es an: Haben Sie sich einen Plan gemacht, wie Sie durch den November kommen?

Einen Plan nicht, aber ich versuche schon, so oft wie möglich an die Luft zu kommen, wenn es das Wetter zulässt. Hin und wieder werde ich natürlich einkaufen gehen. Ansonsten bleibe ich halt zu Hause.

Sie blicken schon auf eine beeindruckende Lebenszeit zurück. Kann man die aktuelle Lage mit irgendetwas vergleichen?

Es ist gerade sowas von Wahnsinn! Ich meine, ich bin im Krieg geboren und danach aufgewachsen. Damals war jeder arm, aber der Zusammenhalt war größer, als er das jetzt ist.

Was fehlt Ihnen am meisten?

Mein Sport. Ich bin normalerweise zweimal in der Woche bei der TSG Friesenheim in der Gymnastik. Das brauche ich wegen meinem Rücken. Wir hatten uns gefreut, dass es nach den Ferien wieder losgegangen ist. Jetzt dürfen wir schon wieder nicht mehr. Wir trainieren in der alten TSG-Halle und dort sind verschiedene Quadrate auf den Boden gemalt, sodass jeder zwei Meter Platz um sich herum hat. Wir haben die Türen offen und lüften, aber trotzdem dürfen wir unsere Übungen nicht machen. Das verstehe ich nicht.

Es gab während des ersten Lockdowns viele Kurse, die ins Internet verlegt worden sind, damit man zu Hause die Übungen machen kann. Ist das keine Alternative für Sie?

Nein. Machen Sie denn Turnübungen, wenn Sie allein zu Hause sind? Für mich ist das auf alle Fälle nichts.

Was bringt Sie als Oppauerin zu TSG Friesenheim?

Bevor wir vor 30 Jahren nach Oppau gezogen sind, haben wir lange in Friesenheim gelebt. Mein Mann und ich sind 1966 in die TSG eingetreten.

Hemshof, Friesenheim, Oppau – aus Ludwigshafen wollten Sie nie weg?

Nein. Nie! Meine Tochter hat in Elmstein gebaut. Dort hätte es sogar noch ein weiteres Haus für meinen Mann und mich gegeben, aber dort wollten wir einfach nicht hin.

Sie haben viele Phasen der Stadt erlebt. Wie gefällt Ihnen Ludwigshafen jetzt?

Wir haben in einem Haus direkt am Rhein, zwei Häuser weit von Tor 7 der BASF gewohnt. Damals ist man unter dem Viadukt zu einem Schaufensterbummel in die Stadt gelaufen und hat sich schöne Dinge in den Geschäften angeschaut. Wir haben damals viel in Ludwigshafen gekauft. Es gab wirklich gute Geschäfte. Die vermisse ich.

Was hat Sie in der Stadt gehalten?

Wir hatten einen schönen Schrebergarten im Verein Werre an der Brunckstraße. Den habe ich nach dem Tod meines Mannes abgegeben. Leider geht es mit dieser Anlage auch den Bach runter. Früher gab es einen Vorstand, der sich gekümmert hat, und eine Menge Veranstaltungen. Davon ist nichts mehr übrig. Es gibt dort keinen Zusammenhalt mehr.