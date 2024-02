Er ist einer der größten Abenteurer und der wohl berühmteste Bergsteiger unserer Zeit. Kaum einer hat die Naturgewalten so oft herausgefordert, ist so oft an das absolute Limit des Möglichen, ja sogar Unmöglichen gegangen wie Reinhold Messner. Demnächst bei seinem Vortrag im Ludwigshafener Pfalzbau und vorab im Interview mit Marco Partner spricht der 79-Jährige über den Mut des Aufbruchs, den Geist der Grenzerfahrungen und über die Grenzen des Lebens – den Tod. Für Menschen, die große Ziele haben, aber ihre Vorhaben nicht verwirklichen, gibt der Südtiroler einen konkreten Rat, damit Träumereien keine Luftschlösser bleiben.

Termin

Am 20. März, 20 Uhr, wird Reinhold Messner im Konzertsaal des Ludwigshafener Pfalzbaus mit „ÜberLeben“, Berliner Straße 30, wort- und bildgewaltig auf seine fast acht Jahrzehnte zurückblicken und von den Höhen und Tiefen seines Lebens erzählen. Er spricht über Ehrgeiz und Scham, Alpträume und das unvermeidliche Altern, über das Scheitern, über Neuanfänge und die Fähigkeit, am Ende loszulassen. Nachdenklich will er um Begriffe wie Mut, Leidenschaft und Verantwortung ringen. Tickets gibt es unter www.messner-live.de.