War nicht eben gerade Pfingsten? Ist das nicht das Fest, das darauf aufmerksam machen will, dass etwas Neues entstanden ist – beziehungsweise dass immer wieder etwas Neues entsteht? Was also könnte ich an dieser Stelle anderes teilen als meine Freude daran, dass es wieder losgeht? Und zwar an vielen Orten.

Am Pfingstsonntag hatte ich zum Beispiel die Ehre, dabei sein zu dürfen bei der „Nacht der offenen Kirchen“ in Ludwigshafen. An 23 Orten innerhalb der Stadt am Rhein haben christliche Gemeinden ihre Räume einen Abend lang geöffnet, um Menschen einzuladen, sodass diese ganz unterschiedliche Formen von Gemeinde erleben konnten. Keine Frage, das war auch eine tolle Chance für die Ökumene, sprich die Zusammenarbeit der verschiedenen Konfessionen auf Stadtebene.

Gleichzeitig war es für die katholischen Gemeinden eine gute Gelegenheit, untereinander weiter zusammenzuwachsen, um ihre mittlerweile recht großflächigen Pfarreien jeweils in einem „neuen Licht“ erscheinen zu lassen. Ehrlich gesagt, ich freue mich vorausschauend auch auf die Musikfestivals, die in diesem Sommer stattfinden werden, und die Volksfeste nach zwei Jahren Pause. Auch die besagte „Nacht der offenen Kirchen“ musste zweimal verschoben werden. Und große Dinge werfen ihre Schatten voraus. 2024 soll wieder eine internationale Wallfahrt der Messdienerinnen und Messdiener nach Rom stattfinden. Beim letzten Mal, 2018, waren es fast 70.000 Menschen aus nahezu 20 Nationen, die sich in der Millionenmetropole am Tiber trafen.

Die Vorbereitungen für diese große Reise beginnen in unserem Bistum eben gerade. Nichtsdestotrotz – beziehungsweise naheliegenderweise – betrachte ich die Zukunft natürlich immer wieder auch in nachdenklicher Manier. Trotzdem trägt mich die Vorfreude auf die bevorstehenden Begegnungen und Projekte, denn der oben genannte festliche Anlass lässt uns ebenso wissen, dass wir von guten Dingen begleitet werden. Es geht wieder los.

Der Autor

Gunter Straub (56) ist Jugendreferent in der Jugendzentrale Ludwigshafen.