„Mit den Balkonkonzerten haben wir die Stadt neu entdeckt“, meint Eleonore Hefner vom Verein Kultur-Rhein-Neckar. Was ursprünglich nur als Kompensation für den Verdienstausfall von Künstlern gedacht war, wird nun ab der nächsten Woche und bis in den September hinein in Ludwigshafen und Heidelberg als „Kunstgenuss“ fortgesetzt.

In den ersten Lockdowns 2020 hat der Verein Kultur-Rhein-Neckar Balkonkonzerte veranstaltet und Solidarität mit Künstlern in der Krise bewiesen. Ging es am Anfang darum, Verdienstausfälle zu kompensieren, stellte sich bald heraus, dass ein Balkonkonzert nicht nur in der Zeit der Pandemie „eine feine Sache“ ist, meint Hefner. Denn so seien Balkone, Gärten und Hinterhöfe in Ludwigshafen als „wunderbare Kulissen für kleine, technisch unaufwendige Konzerte“ entdeckt worden.

Es soll nun weitergehen. Mit dem Theater im Kulturhaus Karlstorbahnhof in Heidelberg hat der Verein eine Art Künstlertausch verabredet. Künstler, die 2020 in Ludwigshafen aufgetreten sind, werden nun in Heidelberg auftreten, und in Ludwigshafen sind Heidelberger und andere „Linksrheinische“ zu hören. Der genaue Ort wird den Nachbarn einige Tage und jeweils am Tag vor der Veranstaltung auf der Homepage www.kulturrheinneckar.de bekanntgegeben. Die Nachbarn werden kurzfristig informiert und können gerne Freunde auf den eigenen Balkon oder in den Garten einladen.

„Hofkonzerte“ in Alten- und Pflegeeinrichtungen

In Ludwigshafen geht es am Freitag, 13. August , um 19 Uhr in Süd los mit der brasilianischen Sängerin und Gitarristin Zelia Fonseca. Der Gitarrist und Sänger Olli Roth tritt am Freitag, 20. August, um 19 Uhr in West auf, der Gitarrist Adax Dörsam und die Sängerin Silke Hauck am Freitag, 27. August, um 19 Uhr in Nord. Die Band Out of the box spielt am Freitag, 3. September, um 19 Uhr in Friesenheim, die Sängerin Jutta Glaser und der Komponist und Pianist Paata Demurishvili am Freitag, 10. September, um 19 Uhr am Rheinufer Süd. In Heidelberg werden die „Balkonkonzerte“ zu „Hofkonzerten“ in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Am Donnerstag, 12. August spielt unter anderen das Erwin Ditzner Twintett im Matilde-Vogtl-Haus in Heidelberg-Kirchheim, am Donnerstag, 12. August, Laurent Leroi im AWO-Seniorenzentrum in Heidelberg-Boxberg.