Wenn „kein Kind darf verloren gehen“ ernst gemeint ist, müssen die Ausgaben für Bildung deutlich erhöht werden.

Es hilft leider nichts, dass Politiker immer wieder betonen, was schon alles getan wird. Denn am Ende reichen die bisherigen Anstrengungen nicht, wie das Beispiel Gräfenauschule zeigt. Was bildungspolitisch dringend passieren muss, zeigen Studien wie der „Chancenmonitor 2023“ auf: Gezielt da fördern, wo es besonders notwendig ist. Wer in Rheinland-Pfalz dem Wahlvolk im ländlichen Raum also nichts nehmen will, muss deutlich mehr Mittel zur Verfügung stellen – um Schulen und Kitas mit hohem Förderbedarf zu helfen, die oft in Städten zu finden sind. Und: Die Politik muss darauf beharren, dass frühzeitig Deutsch gelernt wird. Wenn uns an unseren Bildungsstandards etwas liegt, geht es nur über Fördern und Fordern.