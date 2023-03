Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nico Pantano ist das Gesicht des Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen und der Kopf der Mannschaft. Der 29 Jahre alte Kapitän geht in seine siebte Saison bei den Rheingönheimern. Der Linksfuß ist guter Dinge, dass er wieder vermehrt auf seiner Lieblingsposition spielen kann. Pantano hat auch eine Idee, was die Neuzugänge künftig tun sollten.

Herr Pantano, ist angesichts von sieben Spielern, deren Wurzeln auch in Italien liegen, Italienisch die neue Amtssprache in der Kabine?

(lacht herzlich) Wenn wir dann so