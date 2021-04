Die am Sonntag auslaufende Corona-Allgemeinverfügung der Stadt wird verlängert und gilt nun bis zum 25. April. Das hat die Verwaltung am Freitag mitgeteilt. Grund ist „die dauerhaft hohe Anzahl von Corona-Neuinfektionen“.

Die derzeit geltenden Bestimmungen bleiben also weiterhin bestehen. Dazu zählt unter anderem die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr sowie das sogenannte Verweilverbot in Grünanlagen und auf öffentlichen Plätzen an den Wochenenden (freitags ab 15 bis sonntags 22 Uhr).

Das Infektionsgeschehen bleibt weiter besorgniserregend: Für Freitag meldet das Gesundheitsamt 119 Neuinfektionen aus der Region: 51 aus Ludwigshafen (jetzt 1067 akute Fälle), 41 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis (619 akute Fälle), 17 aus Speyer (296 akute Fälle) und zehn aus Frankenthal (163 akute Fälle).

Dem Landesuntersuchungsamt zufolge liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) für Ludwigshafen bei 176,5 (Vortag: 171,8), für den Kreis bei 116,4 (102,2), für Speyer bei 158,2 (142,4) und für Frankenthal bei 84,1 (71,8). Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. An oder mit Corona sind in Ludwigshafen seit Pandemiebeginn 307, im Kreis 209, in Speyer 80 und in Frankenthal 49 Menschen verstorben.

Bisher mehr als 28 000 Impfungen in der Stadt

Die Anzahl der Corona-Impfungen in Ludwigshafen ist unterdessen auf mehr als 28.000 gestiegen. Inklusive Einrichtungen wie beispielsweise Seniorenwohnheime und Krankenhäuser seien bisher insgesamt 28.739 Impfungen (Erst- und Zweitimpfungen) absolviert worden, informierte die Stadtverwaltung am Freitag. Dies entspreche einer Impfquote von 19,8 Prozent. Die Anzahl der Erstimpfungen liegt bei 19.971 (13,8 Prozent). Die Anzahl der Zweitimpfungen, also abgeschlossene Impfserien, beträgt 8768, womit die Quote der durchgeführten Zweitimpfungen laut Verwaltung bei gut sechs Prozent liegt.

Die zu impfende Grundgesamtheit in Ludwigshafen liegt bei rund 145.000 Personen.