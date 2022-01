Der Verein der Hundeliebhaber (VdH) Oggersheim bietet einen neuen Kurs zur Basis-Grunderziehung (zehn Wochen) an. Er ist für alle Hunde ab einem Alter von zwölf Monaten geeignet.

In einer Gruppe von maximal zehn Hunden lernt das Tier laut VdH, ein friedlicher und souveräner Begleiter zu werden. Geschulte Übungsleiter hätten eine gutes Mensch-Hund-Team im Blick. Grundkommandos wie Sitz, Platz, Bleib, Fuß und das Laufen an lockerer Leine würden in entspannter Atmosphäre geübt – genauso wie das ruhige Verhalten in Anwesenheit anderer Hunde.

Ziel des Kurses sei es, im Alltag sicherer zu werden und artgerecht mit dem Hund zu arbeiten. Im theoretischen Teil gebe es Tipps zur Hundehaltung oder zur Sozialisation. Beginn des Kurses ist am 3. März, 20 Uhr. Eine Anmeldung ist zwingend. Zur ersten Übungsstunde muss ein Impf- und Versicherungsnachweis des Hundes mitgebracht werden. Die Kursgebühr für Nichtmitglieder beträgt 50 Euro. Es gelten aktuelle Corona-Regeln.

Für Welpen und Junghunde

Für Welpen und Junghunde bietet der VdH (In den Neugärten 31) einen Welpen- und Junghundetreff jeweils donnerstags ab 18 Uhr, beziehungsweise 19 Uhr an. Hunde ab zehn Monaten sind bei den Übungsstunden Flyball (samstags, 15 Uhr), Rally-Obedience (montags und freitags, 18 Uhr), Turnierhundesport (dienstags, 19 Uhr), Dog-Dancing (samstags, 17 Uhr), Begleithunde (mittwochs, 19 Uhr, freitags ab 19.30 Uhr) und der Hobbygruppe (sonntags, 10 Uhr) willkommen. Auch hier ist eine Anmeldung erwünscht.

Im Netz