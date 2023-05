Die dreiköpfige Linksfraktion im Stadtrat will wissen, wie die Stadt dem Mangel an Erzieherinnen und Erziehern begegnen will . Einen entsprechenden Antrag stellt sie für die Sitzung am Montag, 8. Mai.Laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Liborio Ciccarello liegt der Bedarf für die Altersklasse der Zweijährigen bis zum Schuleintritt im Kindertagesstättenjahr 2023/24 bei voraussichtlich 8648 Plätzen und für die unter Zweijährigen bei 436 Plätzen. Damit ergebe sich ein rechnerischer Fehlbedarf für die Altersklasse der ab Zweijährigen in Höhe von 1474 Plätzen. Bei den unter Zweijährigen belaufe sich dieses Defizit auf zunächst 41 Plätze, rechnet Ciccarello vor.

„1274 Plätze nicht vergeben“

Hauptverantwortlich dafür sei der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern, argumentiert Ciccarello. „Im November 2022 konnten wegen Personalnot in den Einrichtungen der Stadt und der beiden großen kirchlichen Träger im Ü2-Teilzeitbereich 71,5 und im Ü2-Ganztagsbereich 70,2 Personalstellen nicht besetzt werden, sodass 1274 Plätze, die baulich zur Verfügung standen, nicht vergeben werden konnten“, kritisiert er.

Vor diesem Hintergrund will die Linksfraktion wissen, wie viele Erzieherkräfte die Stadt aktuell jährlich ausbildet und wie viele tatsächlich gebraucht werden, um gesetzlich auferlegte Aufgaben erfüllen zu können. Außerdem wollen die Vertreter der Linken wissen, wie viele Erzieher die Stadt jährlich ausbilden könnte, wenn sie finanziell ausreichend ausgestattet wäre.

„Warum bildet die Stadt nicht mehr Erzieher aus? Was müsste sie für dieses Ziel tun, was das Land und was der Bund?“, fragt der Linken-Fraktionschef abschließend.